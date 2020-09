Alkoholisierter E-Bike-Fahrer

Polizeibeamte des Polizeireviers Wangen kontrollierten am Sonntagmorgen gegen 2.40 Uhr in Isny in der Straße Pfannenstiel einen E-Bike-Fahrer, bei dem die vorschriftsmäßige Beleuchtung nicht eingeschaltet war.

Während der Kontrolle konnte bei dem Fahrer laut Polizei ein deutlicher Alkoholeinfluss festgestellt werden. Da der E-Bike-Fahrer einen Alkoholtest ablehnte, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg beim Verdächtigen eine Blutentnahme zur Beweissicherung für das weitere Verfahren entnommen. Da die Eigentumsverhältnisse des E-Bikes nicht geklärt werden konnten, wurde das Rad einbehalten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.