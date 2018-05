Albverein unternimmt Tour an der Iller

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Isny unternimmt am Samstag, 5. Mai eine Tagestour an der Iller entlang.Treffpunkt ist um 9 Uhr am Kurhaus am Park zur Bildung von Fahrgemeinschaften nach Altusried.

Die Wanderstrecke beträgt 14 Kilometer bei einer reinen Gehzeit von vier Stunden. Der Höhenunterschied beträgt 370 Meter. Ein Rucksackvesper sollte zur Wanderung mitgenommen werden. Festes Schuwerk ist erforderlich. Wanderstöcke werden empfohlen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit in Altusried einzukehren. Wanderführer sind Wolfgang Schugg und Jürgen Tischer.

Anmeldungen sind bis Freitag, 4. Mai, um 18 Uhr bei Jürgen Tischer unter Telefon 07562 / 914886 möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.albverein-isny.de.