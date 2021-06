Aktuelle Corona-Testmöglichkeiten in Isny

Die Inzidenz für den Landkreis Biberach liegt nun unter der 50er-Marke. Am Donnerstagabend, 3. Juni, meldete das Landesgesundheitsamt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 48,7. Bald könnte es also weitere Lockerungen geben. So könnten sich künftig zum Beispiel zehn Menschen aus drei Haushalten treffen und auch das Einkaufen im Einzelhandel wäre wieder ohne negativen Corona-Test möglich. „Die Tendenz, dass die Inzidenz weiter sinkt, ist gut“, sagt Verena Miller, stellvertretende Pressesprecherin des Biberacher Landratsamts.