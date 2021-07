Aktuelle Bautätigkeit und Zukunftsperspektiven in Isny

Das ist Stand beim „Filetgrundstück“ Postareal und Ehrleplatz:

In der nicht öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses am vergangenen Montag hat der Isnyer Architekt Felix Halder erstmals seine Pläne für eine Bebauung des ehemaligen Postareals sowie des städtischen Parkhauses am Ehrleplatz vorgestellt. Halder arbeitet im Auftrag des Besitzers des ehemaligen Postgebäudes, der die Überplanung des „Filetgrundstücks“ in der Innenstadt gemeinsam mit der Stadt anstrebt. Die wiederum besitzt das Parkhaus-Grundstück. Ausgangspunkt der Überlegungen war vor allem, gemeinsam auch unter der Notre-Dame-de-Gravenchonstraße innerstädtische Parkmöglichkeiten zu schaffen.

Wie die Gemeinderäte und die Stadtverwaltung die Ideen von Architekt Halder aufgenommen haben, dazu war bislang nichts zu erfahren. Ebenso wenig ist bislang terminiert, wann sie öffentlich gemacht werden. Allerdings hat der Isnyer CDU-Ortsverband das Thema kommende Woche Donnerstag, 29. Juli, bei seiner Mitgliederversammlung im Bayerischen Wirt ab 19 Uhr auf die Tagesordnung gesetzt. (sts)