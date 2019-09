Aktionstag am Sonntag: DRK zeigt, wie Leben zu retten ist

Der Gymnastikraum der Verbundschule ist an diesem Tag von der ersten bis zur letzten Schulstunde belegt mit dem Thema Reanimationsversorgung. Einführung und praktische Übungen zur Wiederbelebung bei plötzlichem Herzstillstand durch die Herz-Druckmassage.

Alle Klassen der siebten Jahrgangsstufe lernen im Rahmen des Biologie-Unterrichts etwas über die Funktion von Herz und Lunge und werden von Notarzt Michael Laubheimer und Rettungsassistent Johannes Harbeit in die Wiederbelebungsmaßnahmen mittels Herz-Druckmassage eingewiesen.

Eine schnelle Einsatztruppe

Den ganzen Tag mit dabei Lehrer Sebastian Müller, der verantwortlich ist für den Schulsanitätsdienst der Verbundschule und der auch Schüler zu Sanitätshelfern ausbilden darf. Insgesamt seien 15 Schülerinnen und Schüler zu Schulsanitätshelfern ausgebildet: es sei die schnelle Einsatztruppe, wenn sich zum Beispiel in der Pause jemand verletzt, seien sie mit dem Sanitätskoffer in der Hand zur Stelle. Lehrer Müller weiß diesen Dienst seiner Schüler sehr zu schätzen.

„Im Reanimationstraining geht es nicht etwa um Hautabschürfungen, sondern um die Frage: was ist zu tun, wenn Ihr auf eine offensichtlich leblose Person trefft“, so erklärt der Notarzt der Schulklasse. Jeder könne in die Situation geraten, Wiederbelebungs-Ersthelfer sein zu müssen. Ein plötzlicher Herzstillstand könne jeden und überall treffen. Mit diesen Worten machte Notarzt Michael Laubheimer auf die Dramatik und die anstehende Herausforderung aufmerksam.

Jede Sekunde zählt

Es dürfe keine Zeit verloren gehen. Jede Zelle im Körper könne nur überleben, solange sie mit Sauerstoff versorgt wird. Bei einem Kreislaufstillstand würden die Zellen im Körper unterschiedlich schnell absterben. Im Gehirn beginne das bereits nach wenigen Minuten, im Herzen nach rund 20 Minuten. Man könne quasi mit einer Herz-Druckmassage die Zirkulation des Blutes im Körper aufrecht erhalten, so dass auch das Gehirn in ausreichender Menge mit Sauerstoff versorgt wird und die Chance besteht, dass ein Leben gerettet ist.

Der Rettungssanitäter erklärte den Schülern drei Schritte auf die es ankommt, wenn man auf eine Person trifft, die offensichtlich leblos daliegt: Erstens: Prüfen, ob der Mensch noch bei Bewusstsein ist und noch atmet. Zweitens: Wenn Gefahr im Verzug ist, sofort Notruf 112 absetzten. Die Rettungsleitstelle stellt Fragen, setzt entsprechend den Rettungsdienst auf den Weg und gibt Anweisung was zu tun ist bis der Rettungsdienst eintrifft. Drittens: Wenn die Person nicht mehr atmet, ist sofort mit der Herz-Kreislauf-Druckmassage zu beginnen.

Es ist Schwerstarbeit

Jeweils zwei bis drei Schüler haben vor sich das Oberteil einer Übungspuppe zur Verfügung um selbst üben zu können. Der Notarzt macht es vor: Beide Hände übereinander auf die Brustmitte und 100 Mal pro Minute fünf bis sechs Zentimeter eindrücken. Die Schüler spüren bald: Das ist Schwerstarbeit und ist alleine nicht lange durchzuhalten. Im Idealfall sollten sich mehre Personen – ohne Pause dazwischen – abwechseln, bis der Rettungsdienst eintrifft.

Der Notarzt beklagt: Die Helferquote im Deutschland beim Herzstillstand sei im internationalen Vergleich alarmierend gering. Dabei sei es doch so einfach und man könne auch nichts falsch machen. Untersuchungen hätten gezeigt, dass Schüler ab der 7. Klasse problemlos Erwachsene wiederbeleben können. An die Klassenlehrer gerichtet sagte der Notarzt: „Wir freuen uns, wenn solche Reanimationstrainings fest in den Lehrplan integriert werden.“ Und das Interesse der Schüler sei ja erwiesenermaßen großartig.

Am Sonntag Aktionstag am Wassertor

Im Rahmen der bundesweiten Woche der Wiederbelebung in Deutschland führt der DRK-Ortsverband Isny am Sonntag, 22. September, von 11 bis 17 Uhr am Wassertor einen Aktionstag der Wiederbelebung durch. Jeder kann Leben retten, jeder kann sich einweisen lassen.