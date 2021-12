Aktionsgruppe Allgäu engagiert sich ehrenamtlich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 5. Dezember ist der internationale Tag des Ehrenamtes. Als eine von rund 100 deutschen Aktionsgruppen der Kinderhilfsorganisation Plan International, engagiert sich seit 2021 auch die neu gegründete Aktionsgruppe Allgäu für die Rechte von Mädchen und Jungen in Entwicklungsländern.

Die Gruppe, die derzeit aus neun aktiven Mitgliedern besteht, sammelt dafür ehrenamtlich Spenden, die nach dem Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ in verschiedene Projekte zur Stärkung von Kindern weltweit gehen. Bei regelmäßigen Treffen in Memmingen stimmen sich die Gruppenmitglieder zu Aktionen, wie ihren diesjährigen Spendenlauf gegen Kinderehen, ab. Zusätzlich haben fast alle Mitglieder der Aktionsgruppe Patenschaften für Kinder in den Programmländern von Plan übernommen.

Wer Interesse an der Arbeit von Plan International hat, oder sich gerne selbst ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich gerne auf allgaeu.plan-aktionsgruppen.de informieren.