Aktion Treuepass startet am 25. November

Hinter der Aktion Treuepass, die am Mittwoch, 25. November, beginnen wird, steht das Motto „In Isny kaufen, Stempel sammeln und gewinnen“. Laut Eigenbericht will das Büro für Stadtmarketing hierdurch darauf aufmerksam machen, welche Vorteile es hat, lokal zu kaufen und was es mit dem Spruch „wer weiter denkt, kauft näher ein“ auf sich hat.

„Wer das vielfältige Angebot der Isnyer Geschäfte und Lokale nutzt, trägt dazu bei, dass sie erhalten bleiben“ , erklärt Katrin Mechler, Leiterin des Stadtmarketingbüros und der Geschäftsstelle von Isny Aktiv. „Jeder Einkauf, der nicht in der eigenen Stadt getätigt werde, sondern bei großen Onlinehändlern, habe weitreichende Konsequenzen für die Stadt.“

Das Einkaufen im Internet sei heutzutage der große Trend. Da ist es oft billig und man kann bequem von zu Hause aus bestellen. Doch eine lebendige Innenstadt kann man damit nicht erhalten. „Wir haben großes Glück, dass wir im kleinen Isny noch so viele inhabergeführte Läden haben – mit persönlicher Beratung, gutem Service und einem vielfältigen Angebot. Das ist nicht mehr selbstverständlich“, so Mechler. Die Aktion Treuepass soll genau das wieder ins Gedächtnis der Menschen rufen.

In 71 teilnehmenden Betrieben ist der Treuepass diesmal erhältlich. Vom 25. November bis 16. Dezember erhalten Kunden für einen Einkauf in diesen Geschäften und Lokalen einen Stempel. Die sechs leeren Felder auf dem Treuepass müssen mit verschiedenen Stempeln gefüllt werden, kein Stempel darf doppelt sein. Wegen der Einschränkungen, vor Ort zu kaufen, erhalten Kunden in diesem Jahr auch bei Lieferungen und Abholungen Stempel. Auch für Einkäufe in den Onlineshops der Isnyer Läden können Stempel abgeholt werden.

Mit Name und Adresse versehen, können die Treupässe in die Lostrommeln in der Isny Info im Hallgebäude, in der Buchhandlung Mayer, im Bürgebüro und bei den beiden Christbaumverkäufen am 5. und 12. Dezember wandern. Wer mehrere Treuepässe füllen und seine Gewinnchancen erhöhen will, muss darauf achten, dass kein Stempel zweimal vorkommt. Der letztmögliche Abgabetermin ist der 16. Dezember, tags darauf findet die Verlosung statt.

Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von über 6800 Euro, gesponsert von den teilnehmenden Betrieben. Auch der Stadtmarketingverein Isny Aktiv stellt in diesem Jahr Preise zur Verfügung,und zwar fünfmal 100 Euro in Form von Isny Güldinern. Damit werde noch einmal der lokale Handel und die Gastronomie unterstützt, da die Güldiner nur in Isny angenommen werden.