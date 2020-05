Aktion Treuepass 2.0 läuft noch bis 27. Mai

Noch bis zum 27. Mai läuft die zweite Aktion Treuepass 2.0. Wer in Isny einkauft – egal wo, egal wie, egal wieviel – kann die Kassenbelege beim Büro für Stadtmarketing einreichen und Isny Güldiner gewinnen.

Wie Isny Marketing mitteilt, können die Isnyer noch bis 27. Mai lokal einkaufen im Isnyer Einzelhandel und einkehren in den wiedergeöffneten Gaststätten und die Kassenbelege per WhatsApp oder E-Mail einreichen. Es sind Belege von allen Isnyer Geschäften und Lokalen sowie vom Wochenmarkt gültig, denn die Aktion soll der Stadt in ihrer Gesamtheit zugutekommen. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen mindestens vier Belege von unterschiedlichen Geschäften eingereicht werden. Einen Sonderpreis erhält der Teilnehmer mit den meisten Belegen von verschiedenen Läden. Gesponsert wird die Aktion erneut von Isny Aktiv e.V. Der Verein stellt die Preise von insgesamt 600 Euro in Isny Güldinern bereit. Mit den Güldinern können die Gewinner einmal mehr durch die Läden bummeln oder sie im Lieblingslokal ausgeben.