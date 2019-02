Akkordeonisten des Musikstudios app verbuchen Erfolge

Der Deutsche Harmonika-Verband veranstaltet regelmäßig einen C1-Kurs, der die Ausgewählten musikalisch und pädagogisch zum Stimmführer und Ensembleleiter entwickeln soll. Paula Müller, Katrin Horlacher und Julian-André Dürr, alle aus Isny, konnten sich dafür qualifizieren und bestanden mit Lob und Anerkennung.

Trotz Schulstress im Orchester dabei

Trotz Abiturvorbereitung nahmen aus Isny Katrin Horlacher, Paula Müller und Christoph Kirchmann, aus Friesenhofen Juliane Pfurrer die Einladung an, beim Akkordeon-Landesjugendorchester Baden Württemberg mitzuspielen. In den Osterferien erfolgt die zweite Probenphase in Ochsenhausen mit einem Abschlusskonzert. Danach geht es für das Auswahlorchester zum World Music Festival nach Innsbruck.

Eine weitere Wegmarke war für die Akkordeonisten des Musikstudios app „Jugend musiziert“ in Wangen: Bei den ersten Auftritten dort konnten sich Timo Bergler und Dunja Müller in ihren Altersstufen je einen zweiten Preis erspielen. Juliane Pfurrer erhielt für ihren Solo-Vortrag viel Applaus. Julian-André Dürr trug sein Können in der Altersstufe V vor. Katrin Horlacher erspielte sich in derselben Klasse einen zweiten Preis.

Das Fundament für die überregionale Aktivität bleibt die Arbeit in den Isnyer Heimatorchestern, in denen die Vorbereitung auf den größten europäischen Orchesterwettbewerb beim Word Music Festival in Innsbruck vom 30. Mai bis 2. Juni intensiviert wird.