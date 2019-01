Agnes Reisch springt mit dem Team zu WM-Silber

Skispringerin Agnes Reisch hat die Silbermedaille mit dem Team bei der Nordischen Junioren-WM in Lahti gewonnen. Die 19-Jährige vom WSV Isny behielt am Samstag als Schlussspringerin die Nerven und zeigte zwei gute Sprünge. „Ich bin einfach nur glücklich und zufrieden“, freute sich Reisch.

Nach dem verpatzten Einzelwettbewerb mit Platz 16 am Donnerstag war die Enttäuschung noch groß gewesen. Doch im Teamwettbewerb zeigte Reisch, was sie eigentlich drauf hat. Mit Sprüngen von 87 und 88 Metern sicherte sie den zweiten Rang für Deutschland, den ihre drei Teamkolleginnen Jenny Nowak, Josephin Laue und Selina Freitag ihr in beiden Durchgängen vorgegeben hatten.

„In dieser Situation war ich noch nie“, sagte Reisch zu ihrer Aufgabe als Schlussspringerin. Sie habe aber nicht groß darüber nachgedacht. Beim letzten Sprung sei sie aber ein bisschen nervös gewesen. Als auch diese Landung glückte - im Einzel hatte sie noch beide verpatzt und sich um eine gute Platzierung gebracht -, sei sie „einfach nur glücklich und zufrieden“ gewesen.

Ihre drei Teamkolleginnen fielen ihr sogleich um den Hals, weil Silber vor den drittplatzierten Österreicherinnen somit schon feststand. Die russische Mannschaft um die Einzelgewinnerin Anna Shpynea und die Weltcupsechste Lidiia Yakovleva erwies sich allerdings als viel zu stark an diesem Tag. Mit dem zweiten Platz war Reisch trotzdem total einverstanden. „Eigentlich hat niemand wirklich mit uns gerechnet“, sagte sie: „Alle haben aber ihre besten Sprünge gezeigt.“ Diese Medaille bei ihrer letzten Junioren-WM zu gewinnen, das „war nochmal was besonderes“.

Und womöglich war es gar nicht die letzte. Denn am Sonntag tritt Reisch noch im Mixed-Wettbewerb an. Mit ihr springen Selina Freitag und zwei aus dem deutschen Männerteam, das sich am Samstag mit Gold dekorierte. „Ich würde mich freuen, wenn wir nochmal eine Medaille gewinnen“, blickte Reisch voraus. Ganz vergessen, was sie am Donnerstag verpasste hatte, konnte sie derweil noch nicht: „Es ärgert mich mega, dass es im Einzel nicht gereicht hat. Da war viel mehr drin.“