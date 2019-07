Afrika-Pop wird zum Melting Pot

Der zweite Abend des Isnyer Theaterfestivals hat ganz dem Afrika-Pop gegolten. Powergeladene Performances brachte die von der Elfenbeinküste stammende, in Frankreich lebende Dobet Gnahoré mit ihrer Band auf die Bühne. Den zweiten Act bespielte die sechsköpfige Combo Mokoomba aus Zimbabwe. Wer traditionelle afrikanische Sounds erwartet hat, bekam diese frisch aufgemischt mit Rock, Pop und elektronischem Groove geboten.

Die Arena vor der Bühne war gut gefüllt. Ebenso die Sitzreihen unter der Zeltkuppel. Ohne viel Tamtam betrat Dobet Gnahoré ihr Spielfeld für die nächsten 90 Minuten. „Comment allez-vous?“, steht sie vorne am Mikrofon in einem Outfit, das an eine Stammeskriegerin erinnern mag. Ausgefallen und gar nicht ohne viel Tamtam, doch immer wieder mit optischen Rückbezügen auf ihre Herkunft. Sie ist in der Pop-Rock-Musik des 21. Jahrhunderts angekommen und versteht sich bestens auf den Mix mit den eigenen Wurzeln.

Die 37-jährige Künstlerin legte mit ihrer Band aus Gitarrist, Schlagzeuger und Keyboarder eine perfekt inszenierte Show auf die Bühnenbretter. Ihre internationale Karriere als Sängerin, Tänzerin und Perkussionistin startete sie 1999 mit der Ankunft in Marseille. Die Songs ihrer mittlerweile fünf Alben handeln vom Frieden und vom Leben in Afrika. Gesungen in verschiedenen Stammessprachen.

Was macht Gnahoré aus, dass sie so amazing ist? Es sind ihr Temperament und ihre Energie, mit der sie das Isnyer Publikum unter Strom setzte. Mit traditionellen Rhythmen aufgeladen durch Rockelemente, auf die sich ihre Band hervorragend versteht. In atemberaubenden Gigs, die akustisch drohten, das Zeltdach zu lüften. Peitschenhiebartig bearbeitet sie ihre Trommel und entfacht zusammen mit ihrem Schlagzeuger ein explosives Feuerwerk abhebender Rhythmen. Als neue Stimme Afrikas wird sie längst gesehen. Gerne hätte man diese am Abend akustisch noch mehr gehört, als sie ganz schön aus der Puste war und zu Ruhigerem ansetzte. Hier wächst sie stimmlich über sich hinaus, ist sie selbst, und man liegt ihr zu Füßen.

Die sechsköpfige Band Mokoomba stand im zweiten Act dieses pulsierenden Abends auf der Bühne. Mit Sänger und Frontmann Mathias Muzaza haben sich Gitarrist Trustworth Samende, Bassist Abundance Mutori, Drummer Ndaba Moyo, Keyboarder Donald Moyo und Miti Mugande an der Perkussion dem „Zim-Rock“ der 1970er-Jahre in Afrika zugewandt. „Afro-Fusion“ als Mix aus Tonga-Rhythmen, Soca, Soucous und Reggae-Einsprengseln nennen sie ihren Sound, der Altes mit Neuem verbindet.

Viel Show ist dabei, aber genauso viel Profession, wenn Muzazas durchdringenden Vokals fesseln und ihre Tracks sich zu einem endlosen Floating ausdehnen. Samende mit Jimmy Hendrix verdächtigen Soli posiert, sie Samba-Rhythmen anklingen lassen und bei aller Akustik-Power übergehen zu Vokalgesängen. Ein Melting Pot, der die Arena kräftig in Schwung brachte und Tanzfieber auslöste.