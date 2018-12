In der Nikolaikirche findet am Freitag, 14. Dezember, ein Adventskonzert des Gymnasiums Isny statt. Beginn ist um 19 Uhr. Neben den Chören aller Klassenstufen nehmen die Unterstufenbläser sowie das Sinfonieorchester der Schule teil. Die ungefähr 150 Musiker bringen Teile aus Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium zu Gehör. Zuvor werden die Unterstufenensembles traditionelle und moderne Weihnachtslieder gespielt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Im Rahmen einer intensiven Probenphase in Lindenberg, in der bis zu acht Stunden täglich geübt wurde, verwandelten sich die ersten zaghaften Versuche am Bach’schen Oratoriums, nach und nach in ein überaus hörenswertes Jauchzen und Frohlocken, heißt es in der Ankündigung. Erstaunlich sei das auch, da alle Solisten aus der Schülerschaft stammen. Unter die verschiedenen Ensembles haben sich aber im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts auch Lehrer und Eltern gemischt, so die Ankündigung weiter.