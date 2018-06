Adventskalender geht in neunte Runde

Diese Zahl ist immer wieder beeindruckend: Insgesamt 60000Euro werden auch bei der neunten Ausgabe des Spenden-Adventskalenders der Volksbank Allgäu-West (VBAW) in Kooperation mit der Schwäbischen Zeitung ausgeschüttet. Bewerben können sich Vereine mit konkreten Projekten, für die sie sich eine finanzielle Unterstützung wünschen, bis 24. Oktober. Besonders angesprochen fühlen dürfen sich in diesem Jahr die Chöre.

Bei der Auftaktveranstaltung geriet VBAW-Marktvorstand Josef Hodrus ins Schwärmen als er SZ-Geschäftsführer Tobias Pearman und SZ-Lokalchef Herbert Beck berichtete, wie prominent wieder die Jury besetzt ist. Aus allen sieben Märkten des VBAW-Gebiets kämen wieder die Bürgermeister zusammen, sagte Hodrus. Das sei eine „große Wertschätzung“ für den Spenden-Adventskalender.

Voraussichtlich 62 Spendenempfänger

Und das sicherlich zurecht. 50000Euro beträgt zunächst das Gesamtbudget, das wie folgt aufgeteilt wird: 21 Türchen sind normale Adventskalendertürchen, sieben betreffen den Tag des Ehrenamts, 20 sind spezielle Nikolaustürchen für Kinder und Jugendliche, sieben schließlich sind SZ-Lesertürchen. Das Sonderbudget von 10000 Euro auf sieben Türchen verteilt wird in diesem Jahr an Heiligabend an Chöre vergeben. Voraussichtlich wird es damit 62 Spendenempfänger zwischen 250 und 5000 Euro geben.

Bewerben können sich Vereine, die im Geschäftsgebiet der VBAW ansässig und aktiv sind, „mildtätig und gemeinnützig“ müssen sie zudem sein. Für die Bewerbung muss es einen konkreten Anlass, das heißt ein konkretes Projekt geben. „Ideenreiche und neue Projektideen haben eine größere Chance, bei der Jury Aufmerksamkeit zu erwecken“, gibt Hodrus einen kleinen Tipp. Die Bewerbung sei zwar ausschließlich online möglich, unterstützendes Material könne aber auch per Post an die Volksbank geschickt werden. Bei der VBAW für den Spenden-Adventskalender zuständig ist in diesem Jahr Franziska Peter.

Peter und Hodrus rechnen auch dieses Mal mit mehr als 200 Bewerbungen, so sei es auch in den vergangenen Jahren immer gewesen. Bei über 60 verschiedenen Spendenempfängern werde also nahezu jeder dritte Bewerber bedacht.

Wer eine Spende bekommt, entscheidet auch in diesem Jahr eine prominente Jury aus Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Ortsvorstehern. Diese treffen sich zu einem Jury-Nachmittag am 17. November in Wangen. Mit Roland Sauter (Bürgermeister Argenbühl) und Hermann Schad (Ortsvorsteher Neutrauchburg) werden in diesem Jahr zwei neue Gesichter dabei sein.

Besonders auf die sich bewerbenden Chöre sind Peter, Hodrus und Pearman gespannt. Hodrus hofft, dass sich aus allen Teilen des Geschäftsgebiets mindestens ein Chor meldet.

Für diejenigen Vereine, die nicht bedacht werden, hat die Volksbank indes eine neue Idee entwickelt. Anstelle eines Trostpreises will die VBAW unter www.viele-schaffen-mehr.de ab Anfang Januar eine Plattform einrichten, auf der diese Vereine mit „Crowdfunding“ um finanzielle Unterstützer werben dürfen.

Das Bewerbungsformular ist im Internet unter www.vbaw.de/adventskalender zu finden. Bewerbungsschluss ist der 24. Oktober.