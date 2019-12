Acht Mädchen vom Hans-Multscher-Gymnasium Leutkirch, begleitet von ihrem Musiklehrer Matthias Christ am Klavier, sorgten mit Lieder wie „Caravan of Love”, „Feliz Navidad” und „Santa Claus is coming to town”, alles coole Songs zum mitsingen, für Begeisterung auf der Adventsfeier im Stephanuswerk Isny, die seit Jahren vom Lions Club Leutkirch ausgerichtet wird. Traditioneller Bestandteil war laut Pressemitteilung des Lions Club der Auftritt der Rolli-Gruppe, der mit viel Beifall bedacht wurde. Der Präsident des Lions Club Leutkirch, Michael Peter, dankte den Mitarbeitern des Stephanuswerks für deren Unterstützung. Alle freuen sich auf ein Wiedersehen in ein paar Monaten, denn „nach der Adventsfeier ist vor dem Sommerfest“. Foto: Lions Club

Meist gelesen in der Umgebung Isny Schlossweihnacht verlief wunschgemäß