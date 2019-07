Adeleggfest 2019: zusammen wandern, schauen, lernen, entdecken und genießen

Es ist das bis jetzt wohl heißeste Adelegg-Fest gewesen. Selbst im Kreuzthal herrschten gut 30 Grad Celsius. Trotzdem kamen etliche hitzebeständige und wissensdurstige Leut’, Wanderer machten sich auf die Adelegger Höhenzüge samt Musikern, Bürgermeistern und so mancher Überraschung.

Im Schatten der Bäume konnte man es gut aushalten, auch an den verschiedenen Stationen oder bei den Hocketen am Dorfplatz oder beim Haus Tanne im Kreuzthal. Note eins als kühlste Räume der Veranstaltung verdienten die Remise von Haus Tanne, wo die Puppenausstellung mit -werkstatt zu sehen war sowie der Kreuzthalladen mit Selbstbedienung samt Taschenrechner.

Gelungen war sie auch zum dritten Mal, die „länderübergreifende Veranstaltung“ Adeleggfest, eine gelungene Mischung für wirklich jedermanns Geschmack, was auch auf kulinarischer Seite prima passte. Schon um 11 Uhr stand eine „Busladung“ beziehungsweise 35 Besucher aus dem Remstal in der Glashütte Schmidsfelden und dann bei der Stampfmühle an der Eschach und ließ sich von Charly Hummel den Quarzpocher erklären. Mit Schirmen bewaffnet machten sich rund 20 Wanderer dann auf den Glasmacherweg ins Kreuzthal.

Auch die vier Wandergruppen, geleitet von vier Bürgermeistern aus Wiggensbach, Buchenberg, Isny und Weitnau, kamen gut und mit vielen Eindrücken am Ziel Kreuzthal an. Vom Kürnachtal aus, nach einem Gottesdienst zum Thema Frieden, trug das Ensemble Vuimera die Instrumente und spielte an verschiedenen Orten wie der Kapelle im Kreuzbachtal meditative Melodien.

Unten wurde das Ziegenprojekt des Adeleggvereins besichtigt, die Ziegen hatten sich in die Büsche geschlagen. Zudem überraschte Bürgermeister Thomas Eigstler aus Wiggensbach seine gut 30-köpfige Wandergruppe unterwegs mit einem Getränkedepot im frischen Quellwasser, das er vorbereitet hatte.

Apropos Quellwasser: Barfußläufer Edmund Eisele trägt in der Eschach und seinen Nebenflüssen immer Schuhe, denn hier kann man sich an Scherben verletzen, weil am Bachlauf früher Glashütten standen. Super-spannend fanden nicht nur die Kinder die „Schatzsuche“ im Wasser. Alle wurden dabei fündig. Tolle Glasstücke, hell, grün oder schwarz, wurden entdeckt und stolz mit nach Hause genommen.

Einfach und günstig

Nicht nur für Frauen interessant: Kochen mit Kräutern und Heilpflanzen aus der Natur. Wie einfach und günstig das Leben doch sein kann: Salbei, Holderblüten und vieles mehr. Einfach pflücken, durch Pfannenkuchenteig ziehen, anbraten und fertig ist das gehaltvolle Menü – auf einem Tisch voller Blumen und Blüten. Dazu Rosenwasser mit Zitrone – was braucht es mehr bei 30 Grad im Schatten mitten im Kreuzthal?

Nebenbei wurde einem die ehemalige Pottasche-Siederei erklärt, eine feste Schau-Station in der Adelegg. Bei Schürofen in Eisenbach gab’s einen Sensenmähkurs. Mähen, so wurde dabei auch gelernt, sollte man morgens, wenn noch Tau auf dem Gras liegt.

Böiger Ostwind kühlte immer wieder. Entspannend das Rauschen der Eschach, flotte Blasmusik von der Musikkapelle Kreuzthal unter der mächtigen Dorflinde. Das Folk-Trio Hupf und Zupf mischte auch mal unter die Gäste und sang mit ihnen zusammen humorige Lieder. Die Feuerwehren Rohrdorf und Kreuzthal warteten auf Gäste, um Rundfahrten zu machen, was vor allem beim jüngerem Publikum gut ankam. Ein kurzes Tatü-Tata und schon ging es los.

Anton Kohler, ehemaliger Schwanenbäck aus Leutkirch, formte und bemalte kleine Tiere aus Marzipan, wie Glücksschweine und Allgäuer Kühe. Der Kreuzthalladen, wo man sich selbst bedienen darf, hatte etliche Kunden. Der Trachtenflohmarkt mit guter Auswahl und günstigen Preisen fand nicht so viele Fans. Es war einfach zu heiß, um etwas anzuprobieren.