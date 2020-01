Achter-Rat in Isny wird vorbereitet

In Isny wird es einen Achter-Rat geben. Mit diesem sollen laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung Jugendliche Demokratie erleben und erlernen und an Kommunalpolitik beteiligt werden. Zum Auftakt gab es einen Workshop unter der Leitung von Partizipationsexperte Udo Wenzl, mit Vertretern der Schulen, der Kinder- und Jugendarbeit Isny, der Isnyer Verwaltung, anderer Kommunen und des Kreisjugendrings.

„Unsere Demokratie ist nicht so stabil, wie ich es mir wünschen würde, wir müssen sie stärken“,wird Bürgermeister Rainer Magenreuter in dem Bericht zitiert. Der Achter-Rat soll zu dieser Stärkung beitragen. Zum Workshop wurde als Referent Udo Wenzl geladen, der „Erfinder“ des Achter-Rat-Konzepts. „Wir wollen auch die mitnehmen, die nicht aus dem Elternhaus dazu motiviert werden“, ist sein Credo, heißt es in dem Schreiben. In Jugendgemeinderäten sitzen erfahrungsgemäß vorwiegend Jugendliche, die sich schon engagieren oder eine Vorstellung von Beteiligung haben. Oft seien dies Jugendliche, die das Gymnasium besuchen. Der Achter-Rat ist dagegen ein Gremium aus Achtklässlern verschiedener Schularten. In drei großen Konferenzen werden diese an kommunale Aufgaben und Kommunalpolitik herangeführt und dürfen dann eigene Ideen und Meinungen diskutieren und entwickeln. Am Schluss dürfen sie ihre Vorschläge dem Gemeinderat vorstellen. Dieser berät dann, ob auch Vorschläge umgesetzt werden können. Erwachsene Themenpaten unterstützen bei einer Umsetzung.

Wenzls größte Erkenntnis im Laufe seiner Arbeit war: „Wir können zehnmal fordern, dass sich die Jugendlichen beteiligen sollen. Wenn sie nicht wissen, was Kommunalpolitik in ihrer Stadt bedeutet, tun sie es nicht.“ Es gelte also, Jugendlichen die Chance zu geben, „das Politische an Isny zu entdecken“. Und das jedes Jahr neu mit den jeweiligen Achtklässlern. Die Hoffnung ist, dass die Neugierde auf und das Interesse an der Kommunalpolitik erhalten bleibe und weitergepflegt und -getragen werde.

Im Dezember 2019 hatte der Gemeinderat einstimmig dafür votiert, dieses Jugendbeteiligungsinstrument zu installieren. Der Workshop sei nach einem Gemeinderatsbeschluss der Start der konkreten Vorbereitungsarbeit.