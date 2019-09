Absteiger deklassiert Vizemeister

Isny (olw) - Der Bezirkligaabsteiger FC Isny hat in der Fußball-Kreisliga A III zum Einstand ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. 7:0 hieß es am Ende gegen den Türk SV Wangen, der in der vergangenen Saison die Meisterschaft nur knapp verpasst hatte. Topscorer war David Berg, der aus einer stark aufspielenden Isnyer Mannschaft mit drei Toren und zwei Vorlagen herausstach. „Ein Start nach Maß, so wünscht man sich das nach einem Abstieg“, sagte ein zufriedener, aber keinesfalls euphorischer FCI-Trainer Simon Stiller. „Isny hat vor allem einfach gespielt und David Berg uns im Alleingang abgeschossen. Das ist halt ein Qualitätsunterschied“, musste Türk-SV-Trainer Ayhan Tarhan anerkennen.

Gut 20 Minuten hielt seine Mannschaft, in der nach wie vor eine ganze Reihe von Spielern fehlt, gut mit. „Dann haben wir das Spiel eingestellt“, sagte Tarhan. So nahm das Unheil seinen Lauf: Berg in der 27., Jonas Schmuck in der 34. und Robert Magos in der 43. Minute schossen bis zur Pause eine 3:0-Führung für das Heimteam heraus.

Trotz des deutlichen Rückstands ging der Türk SV im zweiten Spielabschnitt noch einmal engagiert zu Werke, doch der eingewechselte Ümit Avsar in der 51. sowie erneut Berg in der 58. Minute zerstörten schnell den bei den Gästen womöglich noch vorhandenen Funken Resthoffnung auf einen Punktgewinn.

Obwohl spätestens jetzt das Spiel endgültig entschieden war, ließen die Isnyer nicht locker. Avsar und Berg nahmen den Kontrahenten mit ihrem Doppelschlag in der 66. und 67. Minute endgültig auseinander und schraubten das Ergebnis auf 7:0.

Zwei Wermutstropfen gab es für den FC Isny: Kapitän Robert Magos bekam einen Schlag auf den Knöchel und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Kurz vor Schluss kam Marian Wiedermann im Laufduell als letzter Mann seinem Gegenspieler in die Quere und sah die Rote Karte.

FC Isny – Türk SV Wangen 7:0 (3:0). – Tore: 1:0 David Berg (27.), 2:0 Jonas Schmuck (34.), Robert Magos (43.), 4:0 Ümit Avsar (51.), 5:0 David Berg (58.), 6:0 Ümit Avsar (66.), 7:0 David Berg (67.); besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Marian Wiedermann (90./ FCI/Notbremse).

FC Wangen II – FV Rot-Weiß Weiler II 1:0 (0:0). – Tor: Enes Demircan (75./Elfmeter).

SV Eglofs – TSV Wohmbrechts 3:3 (3:1). – Tore: 1:0 Marc Kempter (1.), 1:1 Michael Putze (5.), 2:1, 3:1 Fabian Meroth (11., 16.), 3:2 Andre Baum (62.), 3:3 Andreas Lau (85.); besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Michael Putze (16./TSV).

SV Waltershofen – SV Gebrazhofen 1:3 (1:1). – Tore: 1:0 Maximilian Krug (2.), 1:1 Julian Wechsel (23./Elfmeter), 1:2 Werner Baumann (88.), 1:3 Henrik Breher (90. +6).

SV Deuchelried – SV Neuravensburg 3:1 (1:0). – Tore: 1:0, 2:0 Niklas Chakour (15., 49.), 3:0 Michael Burkart (63.), 3:1 Eigentor (75.).

TSV Röthenbach – FC Lindenberg 3:3 (3:2). – Tore: 0:1 Halim Rrahimi (5./Elfmeter), 1:1 Oliver Knapp (8.), 2:1 Simon Weber (20.), 2:2 Marius Bufler (33.), 3:2 Adrian Abler (42.), 3:3 Marius Bufler (87.).

FC Scheidegg – SC Unterzeil-Reichenhofen 0:2 (0:1). – Tore: 0:1, 0:2 Nico Trausi (12., 81.).