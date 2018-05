Absperrungen im Forst unbedingt beachten!

Forstwirte und Holzfäller gehen einem körperlich anstrengenden und nicht ungefährlichen Beruf nach. Sie haben jedoch gelernt, die Gefahren so gut wie nur möglich zu minimieren. Wer sich jedoch als Spaziergänger, Jogger oder Biker in die Gefahrenzonen begibt und Absperrungen und Hinweisschilder missachtet, der begibt sich in Lebensgefahr.

Revierförster Johannes Merta und Forstamtsleiter Bernhard Dingler haben gemeinsam mit Bürgermeister Rainer Magenreuter den Isnyer Stadtrat zu einer Waldbegehung in die Adelegg, unweit Bolsternang eingeladen. Just an diesem Tag begann auch das Naturereignis der Fichtenblüte, die das ganze Land mit gelbem Blütenstaub überzog. Nur alle paar Jahre blühen die Fichten so stark.

Forstamtsleiter Dilger hatte zu Beginn der Waldführung viel Lob zu verteilen. Das erste Lob gehörte dem Adeleggwald selbst, in dem sich ein Viertel des Stadtwaldes befindet. Guter Boden für tiefe Verwurzelung, hoher Niederschlag, eine überdurchschnittliche Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen. Die vorbildliche, geradezu modellhafte Forstbewirtschaftung entspreche neuesten, zeitgemäßen und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Da konnte sich Förster Merta mit seinem Lob nahtlos anschließen: kompetente und höchst achtsame Waldarbeit bescheinigte er den städtischen Forstwirten Konrad Prinz, Thomas Ehrle und Elias Ott. Sie erledigen circa die Hälfte der anfallenden Durchforstungsarbeit nach den Maßgaben des Revierförsters. Die andere Hälfte würde vergeben, vorwiegend an die heimische Firma Albrecht aus Beuren, die mit modernsten Holzerntemaschinen und Kompetenz „schlagkräftig“ die nötigen maschinellen Arbeiten erledigt.

Die Räte konnten bei der Fällung einer kranken Esche mit der Seilwindentechnik zusehen. Der Fachmann erkenne die Krankheit sowohl an der Baumkrone als auch an der Rinde am Fuß des Baumes. Das Zugseil wird auf einigen Metern Höhe am Stamm festgemacht. Der Baum wird dann am Fuß auf zwei Ebenen fast durchgesägt. Nur ein „Halteband“ bleibt stehen, das dann durch den ferngesteuerten Zug des Seils reißt. Nach Möglichkeit würden Bäume in Richtung und auf die Fahrwege gefällt, weil sie dort am wenigsten Schaden im aufkommenden Jungwald anrichten, erklärt Merta. Wenn nötig laufe das Seil über eine Umlenkrolle, damit der Fall sehr genau positioniert werden kann. Die Räte konnten selbst miterleben wie ein „todesmutiger“ Walker gerade die Absperrung missachtete und sich damit unbekümmert in Lebensgefahr begab.Förster und Forstwirte mahnen eindringlich: „Bitte Absperrungen unbedingt beachten – auch wenn gerade keine Motorsägen Geräusche zu hören sind!“

In einem topografisch schwierigen, steilen Gelände wurde mit dem Stadtrat über die Möglichkeit und Notwendigkeit von „Ökopunkten für Waldrefugien“ diskutiert. Die Naturschutzbehörde kann ein „Guthaben“ von Ökopunkten vergeben für Waldgebiete, sogenannte Refugien, die vollständig der Natur überlassen werden. Solche Punkte könnten dann bei geforderten Ausgleichsmaßnahmen, zum Beispiel für Baugebiete, eingetauscht werden. Circa neun Prozent des Isnyer Stadtwaldes würden sich für Refugien anbieten, empfahl Merta.

„Keine Einheitswüste“

Das abschließende Augenmerk bei der Waldbegehung bezog sich auf die naturgemäße Waldbewirtschaftung, die im Stadtwald seit den 50er Jahren bereits betrieben wird. „Das Gegenteil wäre der Altersklassenwald. Nach Kahlschlag eines hiebreifen Waldes wird neu gepflanzt. Diese Methode gehört längst der Vergangenheit an“, erklärte Förster Merta. „Im sogenannten Plenderwald hat jeder Baum ein anderes Alter, einen anderen Durchmesser und verschiedene Höhen, es ist ein ästhetisch schöner und gesunder Wald und keine Einheitswüste.“

Die Forstwirtschaft orientiere sich nicht an Beständen, sondern an den Wachstumschancen jedes einzelnen Baumes. Circa alle fünf Jahre werde der Wald durchforstet. Wegen der Stabilität gegen Sturm und den Borkenkäferbefall sei gleichzeitig auf eine gesunde Mischung von Buche, Tanne, Fichte, zu achten. Totholz lasse man zugunsten der Artenvielfalt ganz bewusst stehen.