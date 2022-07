Abschlussfeier der Wirtschaftsschule Isny

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Wirtschaftsschule Isny verabschiedete vergangene Woche in einer großen Feier in der Mensa des Gymnasiums ihre Absolventinnen und Absolventen.

Die Koordinatorin der Wirtschaftsschule Isny, Christina Nold, freute sich über sehr gute Prüfungsleistungen und hervorragende Ergebnisse. Die Hälfte der Schülerinnen und Schüler erhielten Preise und Belobigungen. Der Abteilungsleiter für den beruflichen Übergang, Dr. Andreas Wernet, ließ in einer launigen Rede die zwei Jahre Wirtschaftsschule (kurz WS) Revue passieren. Er verglich die Schulzeit mit einem Zug, dem WS-Express, in den die Schülerinnen und Schüler vor zwei Jahren einstiegen, der coronabedingte Vollbremsungen einlegte und von der Reiseleitung in Form der Klassenlehrer Ramona Schäfer und Florian Mayer gut betreut wurden. Er hob die Bedeutung des Schultyps für die Weichenstellung der Berufslaufbahnplanung hervor und freute sich über die guten Anschlüsse der Schülerinnen und Schüler. Schulleiter Patrick Well attestierte den Schülern Krisenfestigkeit und zusätzlich erworbene Kompetenzen durch diese besonderen zwei Schuljahre.

Bei der Vergabe der Preise und Belobigungen gab es dieses Jahr einmal die Traumnote 1,0 für Sonja Aichele. Außerdem zeichnete die Wirtschaftsschule Laura Elsäßer, Benny Dürrenberger, Celina Kohn, Sophia Meier, Nikita Stebe, Emelie Strodel und Julian Weisel mit Preisen aus. Belobigungen erhielten Elin Dengler, Lea Frommknecht, Artur Heinz, Hanna Merkle, Greta Urbainczyk, Hanna Heinz, Dario Jurkovic und Michaela Specht.

Für herausragende Leistungen in den Kernfächern Betriebsfachliche und Betriebspraktische Kompetenz sowie Mathematik wurden Sonja Aichele und Laura Elsäßer mit dem Leonhardt & Spöri Förderpreis ausgezeichnet. Sonja Aichele erhielt ein Preisgeld von 300 Euro, Laura Elsäßer von 150 Euro.

Aber auch die Schülerinnen und Schüler vergaben Awards, mit denen sie ihre Lehrerinnen und Lehrer auszeichneten und sich für die Unterstützung bedankten.