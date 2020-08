Abschluss-Show erhöht Vorfreude auf das Isnyer Theaterfestival 2021

Da fehlen selbst dem sprachgewandten Moderator des Abends, Uli Boettcher, die Worte. Eigentlich will er zur Pause, nach dem poetischen, berührenden Auftritt des Artistenduos Iris und Chris noch etwas sagen. Geht nicht. Dem Publikum im Coronakonform bestuhlten, ausverkauften Kurhaus am Park ist genau so verzaubert. Da freut man sich schon aufs Theaterfestival 2021. Am 2. August sollen dort die beiden mit ihrem gesamten Kollektiv „Common Ground“ auftreten. Ist in diesem Jahr nicht möglich gewesen.

Wetterbedingt ins Kurhaus umgezogen

Die Abschluss-Show von „film & festival“ hätte eigentlich im Schlosshof stattfinden sollen, open air. Bis wenige Stunden vor Beginn haben die Initiatoren – die Crew vom Theaterfestival, weitere Engagierte und das Kulturbüro Isny – auf Wetterbesserung gehofft. Also wird ins Kurhaus umgezogen, ein Riesenakt. Klappt alles bestens. Und Toni Drescher, Urgestein des Theaterfestivals, kann zu einem wahrlich bunten Abend begrüßen.

Von wegen altbacken

„Spot the drop“ aus Wuppertal jonglieren. Hört sich altbacken an, ist es aber nicht. Die beiden Wuppertaler nehmen sich gegenseitig die Bälle weg, „Vorwürfe und Handgreiflichkeiten“ lautet das Motto. Zeigen mit Keulen und Ringen die hohe Kunst der Jonglage. Tricks zum Staunen, inklusive Kopfball. Komik und Können, Das in Isny begeisterungsfähige Publikum ist voll dabei, unterstützt die beiden lautstark beim legendären „Bocksprung des Todes“.

Größe ist relativ

Chris und Iris treten unter dem Thema „Gap of 42“ auf. 42 Zentimeter Körpergröße Unterschied, beim Gewicht ist es ähnlich. Irgendwie „Die Schöne und das Biest“, mit Pantomime und bewundernswerter Hand-in-Hand-Artistik. Zunächst die philosophische Botschaft: Größe ist relativ. Sie sitzen, stehen auf verschieden hohen Kisten, mal auf Augenhöhe, mal der Mann als Wolkenkratzer, mal die Frau über ihn. Poetische Figuren, die nachdenklich machen. Aber dann die Akrobatik. Zu ruhiger Musik wirft Chris seine Partnerin in den Handstand auf seinen Händen, Wechsel zum Fußstand, einarmiger Handstand. Präzise, ohne Kraftmeierei, zärtlich. Besonders berühren die Szenen zur Musik „L’Amore“. Er liegt am Boden, sie zieht ihn an den Händen über die ganze Bühne, Schwerstarbeit. Mit ganzer Kraft richtet sie ihn allmählich wieder auf, Kopf, Oberkörper, Füße, bis er wieder aufrecht steht. Iris krabbelt an dem großen Kerl hoch, langsam, stellt sich auf seine Schultern. Ein Ruck, er hebt sie hoch, auf seine Hände, fängt sie dann vor seiner Brust auf. Das Publikum ist mucksmäuschenstill. Happy-End mit einem verliebten Tanz? Vorübergehend, wie im richtigen Leben,.Er sinkt wieder darnieder. Selten hat man ein Tanz- oder Artistikpaar gesehen, das die großen Themen des Seins so subtil, so poetisch darstellt.

Ein Best of in Kurzfassung

Uli Boettcher hat es nach diesem Highlight nicht ganz einfach. Aber der Schauspieler und Kabarettist ist Bühnenprofi genug, um nach wenigen Minuten das Publikum zu fesseln, Ein „Best of“ seiner langen Karriere, in Kurzfassung. Da tauchen die Vorurteile gegenüber den Künstlern auf, die erst mittags aus dem Bett krabbeln, abends zwei Stunden Späßle machen, dann bis in die Puppen Alkoholmissbrauch betreiben. Ein Vorurteil? Nein, stimmt so, verrät Boettcher. „Hätten Sie halt auch etwas G’scheites gelernt“. Das Aufklärungsgespräch mit dem Sohn gipfelt in Thermomix und Geh-Punkt. Testosterongeschwängerte Männer, die keine Ahnung haben, aber vorgeben, alles zu wissen. Die Kampagne „Gelassenheitsfanatiker“. Die schönen Erinnerungen beim Lesen der abgehefteten Gebrauchsanleitungen. Und, und, und. Immer wieder richtet er das Wort an die 19-jährige Annika, an Günther, den Schreiner. Willkommen in der ersten Reihe.

Kein Rauchmelder

Feuriger Abschluss: Clown Pompo, wohlbekannt vom Theaterfestival, hat Fackeln, Feuerbänder im Koffer, jongliert, zaubert Feuerringe bis unter die hölzerne Decke des Kurhauses. Erstaunlich, dass hier kein Rauchmelder aufheult. Das Kurhaus geht nicht in Flammen auf, doch Uli Boettcher kommentiert: „Gut, dass Bürgermeister Rainer Magenreuter heute nicht da ist. Er hätte sicher Angst, dass er das Kurhaus neu streichen muss“.