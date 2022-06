Abschluss des 53. PTA-Jahrgangs an der nta Isny

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweieinhalb Jahren Ausbildung, startet nun die nächste Generation pharmazeutisch-technische Assistent*Innen (kurz PTA) in die Berufswelt. Die 19 Schülerinnen und ein Schüler haben trotz erschwerter Bedingungen ihre Ausbildung an der Naturwissenschaftlich-Technischen Akademie in Isny erfolgreich gemeistert. Vorübergehender Distanzunterricht, das Tragen von Masken und ein eingeschränktes Schulleben konnten die frisch gebackenen PTAs nicht stoppen. Umso mehr hat es die Lehrer*Innen gefreut, diesen Erfolg trotz aktueller Corona Maßnahmen gemeinsam mit den Absolvent*innen zu feiern.

Ein weiteres Highlight an diesem Tag stellte die Jahrgangsbesten-Preisvergabe im Fachbereich PTA dar. Gestiftet wurde der mit 250 Euro dotierte Preis von der Firma Pekana Naturheilmittel GmbH aus Kißlegg. In diesem Jahr durfte sich Elina Wirtz über die lukrative Auszeichnung freuen. Mit großem Engagement, gewissenhafter Arbeit und einem super Zeugnis, hat sie sich diesen Preis auch mehr als verdient. Kirsten Hagel, Stellvertretende Schulleiterin PTA, gratulierte im Namen des gesamten Fachbereichs ganz herzlich und wünschte Frau Wirtz für ihre Zukunft nur das allerbeste.