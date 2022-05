Abschluss der „filmreif“-Frühjahrsstaffel

Zum Ende der Programmkinoreihe „filmreif“ in diesem Frühling bringt das Kulturforum Isny e. V. am 10. Mai, um 20 Uhr den Film „The Father“ auf die Leinwand im großen Saal des Neuen Ringtheaters. Das Vater-Tochter-Drama mit Anthony Hopkins beleuchtet das Thema Demenz aus dem Blickwinkel des Betroffenen. Karten sind für 8,50 Euro im Vorverkauf oder an der Abendkasse (geöffnet jeweils 30 Minuten vor Filmbeginn) erhältlich. Die Plätze werden vor Ort zugewiesen, eine Reservierung ist nicht möglich. Der Vorverkauf findet an folgenden Stellen statt: Isny Info im Hallgebäude, Telefon: 07562 / 9 99 90 65, Buchhandlung Mayer, Telefon: 07562 / 33 15 oder Telefon: 07562 / 21 10, Neues Ringtheater Telefon: 07562 / 91 48 57.