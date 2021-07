Abiball 2021 in Isny

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich war es so weit, der Tag auf den wohl alle Gymnasiast*innen sehnsüchtig hin fiebern. Der Abiball. Die Erleichterung der Abiturient*innen, diesen Meilenstein hinter sich zu haben, war im ganzen Raum spürbar, sobald man die Location des diesjährigen Abiballs betrat. Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich, es wurde getanzt, gelacht und Geschichten aus der Schulzeit ausgetauscht. Der Stolz der Abiturient*innen, es so weit geschafft zu haben, konnte man schon von Weitem sehen. Doch trotz der heiteren Stimmung lag noch etwas anderes in der Luft – Melancholie. Denn der Abiball ist eben nicht nur die Belohnung für die ganze harte Arbeit, die die Schüler*innen geleistet haben. Er ist eben auch ein Schlussstrich für die Schulzeit und zeigt, dass dieses erste große Kapitel des Lebens nun abgeschlossen ist. So konnten die Abiturient*innen trotz der Pandemie ihren Schulabschluss gebührend feiern.

Preisträger Abijahrgang 2021:

Preise der Schule (Abischnitt bis 1,4): Dominik Ohmayer, Lejla Tabakovic, Philip Vögel, lina Krauß. Lob der Schule (Abischnitt bis 1,8): Mattea Siegel, Lukas Haubensack, Emma Wessely, Carolin Schmidhäuser, Vivian Trabert, Rhea Dörflinger.

e-fellow-net: Dominik Ohmayer, Lejla Tabakovic, Philip Vögel, Lina Krauß.

Mathematikpreis: Philip Vögel.

Ferry-Porsche-Preis:

Lukas Haubensack.

Preis der deutschen phys. Geselllschaft: Lukas Haubensack.

Scheffel-Preis: Lina Krauß.

nta-Preis (Preis für die beste naturwissenschaftliche Leistung (übergeben durch Herr Prof. Grillenberger): Dominik Ohmayer.

Englisch-Preis des Partnerschaftskomitees: (übergeben durch die Vertreterin des Partnerschaftskomitees Frau Klöppel-Schirmer): Lejla Tabakovic.

Meldung zur Studienstiftung des deutschen Volkes:

Dominik Ohmayer (Abischnitt 1,0).

Dr. Franz Immler-Preis für sehr gute schulische Leistung und außerschulisches Engagement: Vivian Trabert.

Der Abiturjahrgang 2021:

Leoni Albrecht, Clara Belli, Emil Berchmann, Isabel Bismor, Lukas Böck, Max Bölle, Joeline Bong, Senta Buchholz, Rhea Dörflinger, Thea Dressel, Moritz Dröszler, Niklas Elsäßer, Samuel Freiberg, Jana Friedel, Paul Glück, Sina Gögler, Hendrik Gohlke, Lukas Haubensack, Jonas Jauß, Niklas Kopp, Lina Krauß, Marius Kurringer, Bende Lehmann, Viktoria Lummer, Chiara Maccarone, Leo Maus, Hannah Mayer, Ludwig Moch, Helen Odenwald, Dominik Ohmayer, Johannes Pfau, Severin Prinz, Carla Rasch, Franziska Rasch, Johanna Schäfer, Jonathan Schefer, Elena Schlachter, Carolin Schmidhäuser, Lasse Schwegler, Sophia Seger, Mattea Siegel, Moritz Sippl, Lejla Tabakovic, Vivian Trabert, Philip Vögel, Leon Walz, Emma Wessely, Pia Wipper und Lara Würzer.