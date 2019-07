„Abendmusik am Bösendorferflügel“ in Isny

Was Jahre zuvor im Rahmen des Isnyer Opernfestivals als Festivalkonzert reüssierte, nennt sich 2019 schlicht und einfach „Abendmusik“. In Anlehnung an die „Mittagsmusik am Bösendorferflügel“ traten vergangenen Donnerstag einzelne Instrumentalisten im Foyer des Kurhauses auf. Sie waren bereits im Orchester im Schlossinnenhof zur Oper „Das Märchen vom Zaren Saltan“ zu hören – und nun klassisch-kammermusikalisch mit Werken von Ludwig van Beethoven, Louis Spohr und Anton Stepanowitsch Arenski.

Herausgearbeitet haben die drei unterschiedlich besetzten Ensembles die melodischen Charakteristika, die die drei Werke mit sich bringen. Dass der frühe Beethoven eine offensichtliche Affinität zu Wolfgang Amadeus Mozart in sich trägt, machte schon das „Grave“ des ersten Satzes seines Es-Dur-Quintetts op. 16 von 1797 deutlich.

Selten schöne Besetzung

Die Besetzung mit Klavier (Hans-Christian Hauser), Oboe (Akira Le Barrios), Klarinette (Norbert Oros, Jure Robek), Horn (Traian Tulbure) und Fagott (Robert Oros) ist zur damaligen Zeit eher ungewohnt, war es doch Mozart, der in Wien das Tasteninstrument erstmals mit Bläsern arrangierte. Nimmt die Einleitung dabei fast schon sinfonische Züge an, konzentriert sich das nachfolgende Andante ganz auf Kammermusikalisches.

Als Solitäre sind die einzelnen Instrumentengruppen wahrzunehmen, die mit einer solchen Unbeschwertheit auftreten, dass man in einzelnen Klavierpartien glaubt, Mozart vor sich zu haben. Wie gut das Ensemble harmoniert, zeigen die rhythmisch verzierten Dialoge zwischen Oboe, Fagott und Horn, die sich im „Rondo“ spürbar straffen und prägnanter werden. Das vergrößert das Klangvolumen, aus dem die vom Horn gesetzten Signaltonfarben herausstechen.

Der Geigenvirtuose Louis Spohr, gebürtig aus Braunschweig, zählte im 19. Jahrhundert mit zu den wichtigsten Komponisten der deutschen Romantik. Sein Schaffen, das heute kaum noch bekannt ist, würdigte Hans-Christian Hauser, künstlerischer Leiter des Opernfestivals, am Flügel mit dem 1813 entstandenen F-Dur-Nonett in großer Besetzung mit Flöte (Bruno Jouard), Oboe, Klarinette, Fagott, Horn, zwei Violinen (Adrian Ibañez-Resjan, Marcellin Borsarello), Viola (Ryangha Kim), Violoncello (Pablo Sebastian Julio Figueroa) und Kontrabass (Andrej Spišiak).

Musikalisch artverwandt mit Beethovens Quintett – und somit mit Mozart – begann das „Allegro“ mit einem weiten Melodiebogen, der viel Offenheit darbot. Eine bestimmte Richtung ist auf Anhieb nicht zu erkennen; solange, bis sich Flötenreprisen auftun, getragen von Fagott und Horn. Ihnen gegenüber die Streichergruppe, die wiederum in Dialog mit den Bläsern tritt. Spohr war am „Theater an der Wien“, in Frankfurt und in Kassel über 30 Jahre Opernkapellmeister. Dem könnte im Finale das erzählerische Moment bei hohem Tempo geschuldet sein. Fast scheinen dem Werk Flügel zu wachsen, so verzückt variiert es das Thema.

Ungeheure Aufbruchsstimmung

Mit einem stark bewegten Auftakt, der einem Paukenschlag gleichkam, eröffnete das Ensemble mit zwei Violinen, Viola, Cello und Klavier Arenskis Klavierquintett D-Dur op. 51. Peitschenhiebartige schneidende Akkordläufe machten umgehend klar, dass der russische Komponist einer jüngeren Generation, derjenigen eines Gustav Mahler und Richard Strauss angehört.

Im Folgenden wechseln hochdramatische mit idyllischen Partien ab, ohne dass das eine oder andere an rauschartiger Intensität nachlässt. Ein Schwall, eine ungeheure Aufbruchsstimmung birgt selbst das Andante, das ein altes französisches Volkslied variiert. Dem Scherzo möchte man sich bedingungslos hingeben, bevor dieser Abend hymnisch leuchtend ausklingt.