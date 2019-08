Ab dem 11. September geht’s wieder los

Die Ferien neigen sich langsam dem Ende entgegen. Wie die Stadt mitteilt, beginnt der Unterricht des Schuljahr 2019/2020 an den Isnyer Schulen und den Ortschaften zu folgenden Zeiten:

Eduard-Schlegel-Schule: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 9 am Mittwoch, 11. September, um 8.20 Uhr im Spitalhofweg 30.

Grundschule Beuren: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 am Mittwoch, 11. September, um 8.30 Uhr bis 12 Uhr. Für die Schulanfänger am Freitag, 13. September, mit Schülergottesdienst um 9 Uhr, anschließend kleine Einschulungsfeier in der Sporthalle. Der Informationsabend für die Eltern der Schulanfänger findet am Donnerstag, 12. September, 20 Uhr in der Grundschule Beuren statt.

Grundschule Neutrauchburg: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 am Mittwoch, 11. September, um 8.15 Uhr bis 11.45 Uhr. Beginn für die Schulanfänger am Montag, 16. September, mit Schülergottesdienst um 9 Uhr in der katholischen Kirche in Neutrauchburg, anschließend Einschulungsfeier in der Schule. Der Informationsabend für die Eltern der Schulanfänger findet am Donnerstag, 12. September, 20 Uhr in der Grundschule Neutrauchburg statt. Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst (Klassen 2 – 4) am Mittwoch, 18. September, um 8.25 Uhr in der katholischen Kirche in Neutrauchburg. Treffpunkt ist um 8.15 Uhr an der Schule.

Grundschule am Rain, Isny: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 am Mittwoch, 11. September, um 8.20 Uhr. Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst für die Klassen 2 bis 4 am Mittwoch, 18. September, um 8.45 Uhr in St. Maria. Für die Schulanfänger am Samstag, den 14. September, um 8.45 Uhr ökumenischer Schülergottes-dienst in der Nikolaikirche, um 10 Uhr Einschulungsfeier in der Grundschule am Rain (Siloah). Die Klassenpflegschaftssitzung für die Eltern der Schulanfänger findet am Mittwoch, 11. September, um 20 Uhr statt.

Grundschule Rohrdorf: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 am Mittwoch, 11. September, um 8.35 Uhr. Für die Schulanfänger beginnt die Schule am Freitag, 13. September, um 9 Uhr mit einem Schülergottesdienst in St. Remigius in Rohrdorf, anschließend Einschulungsfeier in der Schule.

Gymnasium: Gottesdienst für die Klassen 6 bis 12 am Mittwoch, 11. September, um 7.45 Uhr in St. Maria. Schulbeginn für die Klassen 6 bis 12 um 8.45 Uhr. Unterrichtsbeginn für die Klassen 5 am Donnerstag, 12. September, um 9.20 Uhr. Schulanfangsgottesdienst für die 5. Klassen am Freitag, 13. September, um 7.45 Uhr in St. Maria.

Verbundschule Isny: Unterrichtsbeginn für die Klassen 6 bis 10 der Realschule und Werkrealschule ist am Mittwoch, 11. September, um 7.30 Uhr. Schulbeginn mit Schulempfangsfeier für die Klassen 5 am Donnerstag, 12. September, um 8.15 Uhr in der Mensa des Schulzentrums. Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst für die Schüler der Verbundschule ist für die Klassen 7 bis 10 am Donnerstag, 12. September um 8 Uhr in der Nikolaikirche, für die Klassen 5-6 am Freitag, 13. September, um 8 Uhr in der Nikolaikirche.

Wirtschaftsschule: Unterrichtsbeginn für die Klassen 1 und 2 am Mittwoch, 11. September, um 7.30 Uhr.