9/11 und die Folgen - Isnyerin kämpft für mehr Solidarität mit den Soldaten

Die Terroranschläge des 11. September 2001 haben vor zehn Jahren auch die Menschen im Westallgäu schockiert – und doch waren die Ereignisse im fast 6500 Kilometer entfernten New York weit weg. Doch das, was den Terroranschlägen folgte, das betrifft auch die Menschen in der Region. So beispielsweise der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Anfangs ein Anti-Terror-Einsatz, inzwischen auch von der Politik Krieg genannt. Der Ehemann von Simone Uetz aus Isny ist seit März wieder in Afghanistan – und für die 43-jährige sind dadurch die Folgen des 11. September tagtäglich Teil ihres Lebens.

Simone Uetz ist keine Frau, die jede Stunde um das Leben ihres Mannes zittert. „Ich habe ein optimistisches Gemüt“, sagt sie. Und doch: Als Ende Mai eine Anschlagsserie in Afghanistan begann, bei der auch deutsche Soldaten fielen, da bangte auch sie sehr konkret. Was nicht zuletzt an den Medien lag: Sie berichteten sehr frühzeitig über die Attentate, noch bevor die Bundeswehr die Möglichkeit hatte, die betroffenen Angehörigen zu informieren. Simone Uetz weiß: „Solange niemand bei mir klingelt, ist alles gut“. Denn: Sollte der schlimmste Fall eintreten, erfolgt die Benachrichtigung persönlich durch einen Vorgesetzten ihres Mannes.

Immer wieder ist Simone Uetz mit den Reaktionen ihrer Umwelt konfrontiert. Beim Hinweis auf den in Afghanistan dienenden Ehemann beginnt schnell eine politische Diskussion. „Aber darum geht es mir nicht. Ich will Verständnis wecken für die Menschen, die dort im Einsatz sind. Es geht nicht um so etwas wie Heldenverehrung. Ich wünsche mir, dass Soldaten nicht als anonyme Menschen wahrgenommen werden. Es kann Jedermanns Nachbar sein“. Sie weiß, dass ihr Mann in gewisser Weise einen Beruf ausübt wie jeder andere, seinen Dienst tut wie ein Polizei- oder Finanzbeamter auch. „Aber es ist natürlich ein Beruf, der letztlich doch ganz anders ist mit seinen ganz besonderen Herausforderungen und Umständen“, sagt sie – und hofft auf Solidarität. Dazu hat sie auch eine eigene Initiative im Internet (www.solidaritaet-mit-soldaten.de) gegründet. Dort fordert sie auf, mit einer gelben Schleife „die Verbundenheit mit unseren Soldaten“ zu zeigen. (owi)