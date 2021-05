85-Jähriger verwechselt Brems- und Gaspedal

Vier beschädigte Fahrzeuge und ein beschädigter Baum mit einem Gesamtschaden in Höhe von 20 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend in Isny auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Am Bühlberg ereignet hat.

Ein 85-jährige Fahrer verwechselte beim Ausparken Brems- und Gaspedal, berichtet die Polizei. Zunächst fuhr er demnach rückwärts gegen drei geparkte Autos. Anschließend fuhr er nach vorne – und überfährt einen kleineren Baum und streift einen weiteren geparkten Pkw.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, so die Polizei. Den Man erwartet eine Anzeige und die Beamten melden der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde den Unfall.