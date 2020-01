78-Jährige fährt Frau über den Fuß

Eine 78-jährige Frau ist am Montagmittag einer gleichaltrigen Begleiterin mit ihrem Auto über den Fuß gefahren.

Die Unfallverursacherin ließ ihre Mitfahrerin laut Polizeibericht gegen 13.50 Uhr auf dem Parkplatz Spitalhofweg/An der Felderhalde aussteigen. Weil ein weiteres Auto auf den Parkplatz fuhr, wollte sich die 78-Jährige mit dem Einparken beeilen. Als sie anfuhr, stand die Mitfahrerin allerdings noch so nahe an dem Auto, dass das Auto über deren Fuß rollte. Die Mitfahrerin verletzte sich dabei leicht, musste aber nicht in ärztliche Behandlung.