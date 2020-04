7600-Euro-Spende geht an Togo

Während der Fastenzeit hat es bei der Isnyer Bäckerei Mayer das Dinkel Urkornbrot 500g als „Schulbrot“ zu kaufen gegeben. Pro Kauf wurden 50 Cent ans Projekt „Eine Schule für die Kinder in Batambouré in Togo“ gespendet. Am Ende konnte dem Verein Tukolere Wamu von 7600 Euro übergeben werden.

Wie Familie Mayer weiter mitteilt, wurden insgesamt 4424 Schulbrote verkauft. Die Bäckerei verdoppelte den Betrag, womit die Familie Mayer mit ihren Kunden einen Euro pro Schulbrot spendeten. Dazu wurden in sämtlichen Filialen Spendenboxen aufgestellt. Hier kamen nochmals 1161,08 Euro zusammen. Anlässlich der alljährlichen humanitären Aktion des Kreistags des Landkreis Ravensburg erhielt das Leutkircher Spendenprojekt außerdem einen Betrag in Höhe von 2000 Euro.

„Das Ergebnis ist beeindruckend, wenn man bedenkt dass die Spendenaktion in einer schwierigen Zeit stattgefunden hat. Wir haben in den Filialen weniger Kunden. Somit waren wir uns nicht sicher wie die Spendenaktion angenommen wurde. Umso erfreulicher ist es, dass die Aktion so erfolgreich war“, schreibt die Isnyer Bäckerei in ihrer Mitteilung.

Mit dem Spendenbetrag soll der Neubau einer Schule für Kinder in Batambouré (Togo) entstehen. Aktuell werden in der Schule 378 Schüler von 14 Lehrern unterrichtet. Das Dorf Batambouré liegt acht Kilometer von Dapaong im Norden Togos in einer sehr trockenen Region. Derzeit sei das Schulgebäude eine Strohhütte, was je nach Wetterlage fast unzumutbar sei. Zum Teil regnet es heftig, im Dezember und Januar ist es sehr heiß und staubig. Mit dem neuen Gebäude soll den Kindern eine gute Schulbildung ermöglicht werden.