72-Stunden-Sozialaktion erfolgreich beendet

Gut 60 Jugendliche der katholischen Seelsorgeeinheit Isny aus Bolsternang, Beuren und Isny haben sich bei der vom Dekanat Allgäu-Oberschwaben angestoßenen Sozialaktion drei Tage lang mächtig ins Zeug gelegt.

Hintergründige Absicht der Aktion war, dass sich die Jugendlichen mit dem Thema Armut in unserer Gesellschaft auseinandersetzten – und was sie dazu beitragen können, dass unsere Welt ein klein wenig menschlicher und freundlicher wird. Die Bolsternanger und Isnyer haben sich mit Hilfe von Fachpersonal mit Sozialgefälle in der Gesellschaft und mit Obdachlosigkeit beschäftigt. Als konkrete Tat dann mit fachlicher Unterstützung der Firma Codre den Tafelladen frisch gestrichen, der innen in sicherlich 50 Jahren keinen Maler mehr gesehen hat.

Die Beurener Ministranten und Landjugend wünschten sich schon lange eine Beachvolleyball-Arena am Badsee und sahen in der Aktion ihrer Kirche die Chance. „Also packen wir es selbst an.“ Forstbetrieb Albrecht und Fuhrunternehmen Frommknecht waren bereit mit ihren Fahrzeugen und Maschinen mitzuhelfen, denn immerhin mussten 150 Kubikmeter Boden ausgehoben, 85 Tonnen Kies angekarrt und Sand aus acht Sattelzügen eingebaut werden. Auch viele Beurener Bürger haben die Jungendlichen in dreitägiger Tag- und Nachtarbeit unterstützt. Ortsvorsteherin Silvia Ulrich und die ganze Ortschaft sind stolz auf ihre Jugend. Quasi nebenher haben die Jugendlichen vor den Supermärkten in Isny bei einer „Kauf-eins-mehr-Aktion“ noch 2103 Lebensmittelartikel für den Tafelladen gesammelt, in dem bedürftige Familien sehr günstig montags und mittwochs (mit Ausweis) einkaufen können.

Nach Gottesdiensten zum Abschluss gab es in Isny in der Espantorstraße Eintopf für alle und in Beuren Schnitzel und Wecken und ein erstes Einweihungsspiel auf der nagelneuen Volleyball-Arena: Ortschaftsrat gegen Pfarrgemeinderat. Dort war zu erfahren, dass das Spiel auf dem Volleyballfeld für alle zur Verfügung stehe, sofern man sich auf dem Rathaus angemeldet habe.

Bürgermeister Rainer Magenreuter, von Beuren nach Isny zum Abschluss zurückgekehrt, sagte: „Ich bin platt, was man in nur 72 Stunden bewältigen kann. Herzlichen Glückwunsch!“ Susanne Pfeffer, Verantwortliche für die Tafelläden der Region meinte: „Super gmold, super kocht, super bettelt vor den Supermärkten.“

Norbert Kaiser, verantwortlich für den Isnyer Tafelladen, fügte hinzu: „An ehrenamtlichen Helfern fehlt es immer und auch an Geld, damit wir Transportauto, Wasser, Strom und Miete bezahlen können. Eine schöne Aktion, wunderbar, wir sind dankbar für jede Hilfe.“