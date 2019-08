70 000 Euro Sachschaden nach Unfall

Sachschaden in Höhe von etwa 70 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße 12 ereignete. Der 29-jährige Fahrer eines BMW fuhr laut Polizei in Richtung Isny, als er in einer Rechtskurve aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrspur geriet und mit einem entgegenkommenden Skoda zusammenstieß. Durch die Kollision zogen sich die beiden Autofahrer sowie die Beifahrerin des 29-Jährigen leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Von dem ausländischen Unfallverursacher wurde eine Sicherheitsleistung von über 100 Euro erhoben.