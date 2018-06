Ein Sachschaden von rund 7000 Euro ist nach Angaben der Polizei bei einem Auffahrunfall am Dienstag gegen 15.45 Uhr auf der B 12 bei Isny entstanden. Ein 69-jähriger Autofahrer befuhr die Bundesstraße in Richtung Lindau und bemerkte an der Einmündung der L 318 zu spät, dass ein vor ihm fahrender 38-Jähriger wegen der roten Ampel am Ziegelstadel anhalten musste. Beim Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde laut Polizei aber niemand verletzt.