70-Jährige übersieht Auto

Sachschaden von rund 7000 Euro ist am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße entstanden. Eine 70-jährige Autofahrerin war laut Polizeibericht rückwärts aus einer Parklücke in die Straße eingefahren und dabei aus Unachtsamkeit gegen das Auto eines 61-jährigen Autofahrers geprallt. Personen kamen bei der Kollision jedoch nicht zu Schaden.

