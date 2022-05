Reit- und Fahrverein Isny-Rohrdorf stemmt das größte Springturnier seiner Geschichte

Der fast 100 Jahre alte Reit- und Fahrverein Isny-Rohrdorf stemmt vom 19. bis zum 22. Mai auf seinem Gelände in Ratzenhofen das bisher größte Springturnier in seiner Geschichte.

Auf der Reitanlage in Ratzenhofen ist vor der Kulisse der Adelegg der Parcours fürs Springreitturnier ab Donnerstag schon hergerichtet. (Foto: Tobias Schumacher)

Das Organisations-Team hat stattliche 19 Prüfungen ausgeschrieben – von ganz kleinen Springen wie einem Springreiter-Wettbewerb für absolute Einsteiger über Prüfungen für Amateure und junge Pferde bis hin zu den hochkarätigen sogenannten „S**-Springen mit Joker und Stechen“.

Üppige Teilnehmerzahl

Seit dem Nennungsschluss blicken die Verantwortlichen im Verein erfreut auf eine üppige Zahl an Teilnehmern auf den Listen: 253 Reiter aus sieben Nationen haben 662 Pferde zum Start angemeldet.

„Das ist ein ähnlicher Umfang wie sonst – nur das Niveau ist höher. Da sind wir natürlich ein wenig angespannt und hoffen, dass wir den hohen Anforderungen gerecht werden“, sagt Tierarzt und Vereinsvorsitzender Johannes-Georg von Olnhausen aus Gestratz. Seit vier Jahren steht er als Chef an der Spitze eines Teams, das dieses Jahr bei den Stellvertretern neu besetzt wurde.

Das Emblem des Reit- und Fahrvereins Isny-Rohrdorf. (Foto: RFV Isny)

Perfekte Sportbedingungen und geselliger Rahmen

„Unsere Konzentration an diesem Wochenende liegt ganz klar auf perfekten Sportbedingungen“, betont Olnhausen. Er wisse aber ebenso, das zu einer gelungenen Veranstaltung auch ein geselliger Rahmen gehören muss.

Darum lädt der Reit- und Fahrverein dieses Jahr zum ersten Mal am Donnerstagabend alle Reiter und Sponsoren zu einem „Willkommen im Allgäu Abend“ ein. Mit Alphornbläsern und Schupfnudeln werden die Sportler und Pferdepfleger begrüßt. Unterstützung hat der Verein dafür bei Isnyer Traditionsunternehmen gefunden: Die Familienbrauerei Stolz, die Bäckerei Mayer und das Team des Dehlerhofs laden kostenlos ein.

Wildbret im Streetfood-Zelt

Für alle Gäste und Zuschauer, auf deren zahlreichen Besuch in Ratzenhofen die Vereinsverantwortlichen hoffen, gibt es am Freitag und am Samstagabend auf dem Turniergelände eine besondere Spezialität: Jäger bieten zum „Apéro“ Wildbretchen und Wein in einem Streetfood-Zelt an. Das ganze Wochenende über wird außerdem mit Frühstück, Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen bewirtet.

Die Vereinsverantwortlichen hoffen auf viele Zuschauer beim hochklassigen Springreitturnier am Wochenende in Ratzenhofen. (Foto: RFV)

DJ Frank Glowatzki sorgt am Samstag bei der großen „Aftershowparty“ nach dem letzten Springen gegen 18 Uhr für ausgelassene Stimmung rund um den „Eventstadel“, die alter Reithalle. „Wir hoffen, dass die Zuschauer nach der Siegerehrung mit Cocktails auf ein hoffentlich gelungenes Turnier anstoßen“, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt zur Veranstaltung ist an allen Tagen frei.

Das sportliche Programm

Donnerstag: 9 Uhr Springpferdeprüfung Kl. A**, 10 Uhr Springpferdeprüfung kl. A**, 12 Uhr Springpferdeprüfung Kl. L, 14.30 Uhr Springprüfung Kl. M* (Youngster Tour), 16.30 Uhr Springprüfung Kl. S.

Freitag: 8 Uhr Springprüfung Kl. M*, 10.30 Uhr Springprüfung Kl. M** (Youngster Tour), 12.30 Uhr Springprüfung Kl. S**, 14.15 Springprüfung Kl. A**, 17 Uhr und 18.30 Uhr Springprüfung Kl. L, ab 18 Uhr Aftershow Party mit Happy Hour bis 20 Uhr.

Samstag: 9 Uhr Springprüfung K. M**, 11.15 Springpferdeprüfung Kl. M*, 13 Uhr Springprüfung Kl. S* Amazonen, 14.45 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S* – Special Youngster Tour, 16.15 und 17.30 Uhr Springprüfung Kl. L

Sonntag: 9 Uhr Punktespringprüfung Kl. S* mit Joker, 11 Uhr Stilspringprüfung Kl. M*, 13 Uhr Stilspring-Wettbewerb, 14.30 Uhr Springprüfung Kl. S** mit Stechen.