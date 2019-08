65-Jährige bremst zu spät

Die 65-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz hat am Montagabend gegen 17.30 Uhr die Lindauer Straße aus Richtung Innenstadt in Richtung der Einmündung der Lindauer Straße in die Bundesstraße 12 bei Schweinebach befahren. Als die vorausfahrende 39-jährige Fahrerin eines Pkw verkehrsbedingt an der Einmündung bremste und anhielt, verursachte die 65-Jährige laut Polizeibericht aufgrund Unachtsamkeit einen Auffahrunfall. Die 39-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.