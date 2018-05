50 Minuten voll Klang und wacher Fantasie

Die Oper „Das Kind und die Zauberdinge“ von Maurice Ravel hat am Mittwochabend den Reigen der Bühnenwerke im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums des Isny Opernfestivals eröffnet. Ein nur vierköpfiges Instrumentenensemble übernahm den Konzertpart im Kurhaus am Park, während sich auf der Bühne ein märchenhaftes Ambiente entfaltete – was die Gesänge, die Ausstattung und die Darstellung mit Solisten und Schülern der Grundschule Isny anging.

Einen rundum gelungenen Auftakt konnte Hans-Christian Hauser mit seinem Ensemble feiern. Einziger Wermutstropfen – diese Inszenierung hätte alle mal noch mehr Besucher verdient. Allein, was die instrumentale Prägnanz und die gesungenen Partien an Strahlkraft bewiesen zusammen mit den darstellerischen Auftritten. Diese nahmen bisweilen musicalartigen Charakter an und erhielten einen schönen bildhaften Ausdruck durch die Kostüme und die aufwändigen Requisiten.

Die 1920er-Jahre sind ihm die liebsten

Die Opern aus den 1920er-Jahren finde er die interessantesten Stücke, bekundete Hans-Christian Hauser in seiner kurzen Einführung. So steht Ravels 1925 in Monte Carlo uraufgeführtes Werk in einer Reihe mit vorangegangenen Opern wie „Das schlaue Füchslein“ oder „Der Zar lässt sich fotografieren“. Ihnen gemeinsam ist das Miniaturhafte als eine Besonderheit für diese Zeit, nachdem die „riesigen Tragödien“ von vor dem Ersten Weltkrieg ausgedient hatten.

In „Das Kind und die Zauberdinge“, für das keine geringere skandalumwitterte Schriftstellerin als Sidonie-Gabrielle Claudine Colette das Libretto schrieb, konzentriert sich die Handlung auf 50 Minuten. Durchaus mit tiefenpsychologischen Momenten. Im Mittelpunkt steht ein Kind (Johanna Westhäußer), das seine Schulaufgaben nicht machen will, es der Mutter (Alt Samira Misimovic) die Zunge herausstreckt und sie dementsprechend erbost reagiert. Elsa Kodedas Sopran gibt hinter der Bühne dem Kind ihre Stimme, so wie sie später in der Hirten-Szene selbst spielt und die Sopranistin Jaewon Yun die Gesangspartie übernimmt. Dem Stück gelingen diese Wechsel in fließender harmonischer Form.

Ein märchenhaft leuchtendes Bühnenbild

Nachdem die Mutter das bockige Kind mit einem riesigen Schlüssel in sein Zimmer eingesperrt hat, zerschlägt es vor Wut alles Greifbare. Die Teekanne geht zu Bruch, der Sessel kippt um, das Eichhörnchen wird gepiekst, die Mathematikbücher fliegen zu Boden. Johannes Müller hat alle diese Gegenstände ins Bild gerückt. Zusammen mit den Sängern und Darstellern erwachen sie zum Leben, beginnen sie zu tanzen und zu sprechen, sobald das Stück seinen märchenhaften Charakter annimmt.

Bariton Andreas Truong steckt seinen Kopf durch die Standuhr und klagt sein Leid: „Könnt’ ich doch noch schlagen wie einst“, während die Attrappen einer überdimensionalen Teekanne und Tasse ihr Duett (Sopran Felicitas Weiß, Alt Samira Misimovic) im Tanzschritt vollführen. Zu all dem tritt mit Violinist Christian Zahlten, Cellistin Sonnhild Rust, Tobias Butorac am Schlagwerk und Hans-Christian Hauser am Klavier ein Quartett in Aktion, das ganz im Sinne von Ravel agierte. Ohne Schnörkel arbeiteten sie dessen technische Raffinessen heraus, die zwischen hochdramatisch, experimentell und fantasiereich versonnen changieren – in enger Verflechtung mit den komplexen Gesangspartien in avantgardistischem Gewand. Dazu gehören der Koloratursopran Nora Paunescu als „Das Feuer“, Tenor Pierre Herrmann, der mit einer übergroßen „Fledermaus“-Handfigur auftritt, und „Der Kater“ mit Bariton Mathieu Lanniel. Die Tiere finden keinen Gefallen an diesem wütenden Kind. Lichttechniker Leo Walravens verleiht ihnen eine neonfarben, leuchtende Oberfläche. Stimmlich herausragend ist Jaewon Yun als „Die Prinzessin“.

Szenische Fixsterne sind die „Ziffern aus dem Mathematikbuch“ und die im Rhythmus des Orchesters quakenden Froschmäuler, mit denen die Isnyer Schüler hantieren. Ihnen kam der wundersame Part zu, wenn das Kind sich besinnt und das Ensemble in das Hoffnungsfrohe dieses Finales einstimmt.