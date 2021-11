Sachschaden in Höhe von rund 40 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in der Reiffenstraße entstanden. Ein 73 Jahre alter Mercedes-Fahrer übersah laut Polizeibericht an der Kreuzung mit dem Schwanenweg den Mercedes eines vorfahrtsberechtigten 26-Jährigen. Bei der Kollision im Kreuzungsbereich wurde niemand verletzt.