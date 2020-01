39-Jähriger bedroht Polizist mit dem Tod

Ein 39-jähriger Mann hat am Sonntagabend in Isny einem Polizeibeamten damit gedroht, ihn umzubringen. Wie die Polizei in ihrem aktuellen Bericht mitteilt, ermittelten mehrere Beamte kurz vor 21 Uhr in der Bahnhofstraße wegen eines Körperverletzungsdelikts. Der 39-Jährige galt hier zunächst als Tatverdächtiger.

Mann war stark alkoholisiert

Weil der stark alkoholisierte Mann gegenüber den Beamten von Beginn an sehr aggressiv war, legten sie ihm Handschließen an. Daraufhin bedrohte er einen der Polizisten mit dem Tod und beleidigte die übrigen Einsatzkräfte mehrfach.

Wegen seiner Trunkenheit und der anhaltend wütenden Stimmungslage nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Der gegen ihn gehegte Verdacht der Beteiligung an einer tätlichen Auseinandersetzung bestätigte sich nicht. Seine Verletzungen hatte er sich bei einem Sturz zugezogen, heißt es abschließend

