Ein 35-Jähriger ist am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in Isny einem Fahrschulauto aufgefahren, berichtet die Polizei. Demnach hielt der 69-jährige Fahrer des Fahrschulautos an der Einmündung der Salzstraße in die L 318 verkehrsbedingt an, was der Hinterherfahrende zu spät bemerkte. Insgesamt entstand bei dem Zusammenstoß ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.