35-Jähriger fährt ohne Führerschein - und mit mehr als vier Promille

Zeugen haben der Polizei am Samstag gegen 15.45 Uhr einen Fahrzeugführer auf der L 318 gemeldet, der in Schlangenlinien gefahren und bei dem am Fahrzeug der vordere linke Reifen platt gewesen sei.

Wie die Polizei mitteilt, stoppten Beamte des Polizeireviers Wangen das Auto des 35-jährigen Fahrers aus Lettland auf Höhe Aigeltshofen und führten eine Verkehrskontrolle durch. Bei dem Fahrzeugführer konnte laut Polizei ein Alkoholwert von über vier Promille festgestellt werden. Die Folge war eine Blutentnahme im Krankenhaus. Der Führerschein konnte nicht eingezogen werden, da der Lette gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.