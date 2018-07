35. Isnyer Theaterfestival vom 27. Juli bis 4. August

Das Isnyer Theaterfestival 2018 beginnt am 27. Juli mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Die gute: Der veranstaltende Verein, für den die Publikumsresonanz auf das Programm am ersten Wochenende laut Vorstand Toni Drescher mitentscheidend ist für die finanzielle Bilanz der neun Veranstaltungstage überhaupt, freut sich über ein ausverkauftes Zelt. Die schlechte ergibt sich daraus: Wer gehofft hatte, sich mit der bayerischen Parade-Kabarettistin und „Ur-Mutter Bavaria“ Luise Kinseher fulminant amüsieren zu können und noch kein Ticket hat, der geht leer aus.

Bei der monatelangen Vorplanung habe der Verein am Freitagabend bewusst aufs Kabarett-Publikum gesetzt, weil mit dem „Highmatland“-Festival in Leutkirch und „Umsonst und draußen“ in Lindau die Konzert-Konkurrenz in der Region groß sei, sagte Karin Konrad, Leiterin des Isnyer Kulturbüros, die ehrenamtlich die Pressearbeit fürs Theaterfestival erledigt, gegenüber der SZ.

Trotzdem kommen Musikfreunde am Burkwanger Baggersee rundum auf ihre Kosten – stilistisch breitest gefächert: Am Samstag. 29. Juli, spielt die Combo „Scheibsta & Die Buben“ aus Österreich ab 20 Uhr das Zirkuszelt warm für Rapperin „Fiva“ alias Nina Sonnenberg, die anschließend mit der „Jazzrausch Bigband“ auf der Bühne steht. Mit einer „Aftershow-Party“ und DJ Chrisbo im Discozelt geht’s in die Rest-Nacht.

Clowntheater für Kinder

Ausgeschlafen sein dürften aber alle Kinder ab vier Jahren, für die am Sonntagnachmittag, 30. Juli, um 14 Uhr hinreißend-magisch-komisches Clowntheater mit „Pompo“ aus Vorarlberg auf dem Programm steht. Abends gehört die Bühne ab 20.30 Uhr dann einer der markantesten weiblichen Singer- und Songwriter-Stimmen Europas, der großartigen Rebekka Bakken aus Norwegen.

Französische Objekt-Manipulation

Die kommende Woche eröffnet Fred Teppe, ein französischer Jonglage-Künstler und Meister im Manipulieren von Objekten, am Montag, 30. Juli ab 20 Uhr. Seit 20 Jahren kreiert er laut Ankündigung visuelle Spektakel zwischen „Nouveau Cirque“ und Objekttheater – ästhetisch, komisch, virtuos. Der „Poetry Slam“ im Anschluss dürfte traditionell ausverkauft sein. Wenn überhaupt gibt es übers Wochenende noch Restkarten an der Festival-Kasse auf dem Gelände in Burkwang.

Im 35. Jahr seines Bestehens präsentiert das Theaterfestival am Dienstag, 31. Juli, wie berichtet zum ersten Mal überhaupt eine Eigenproduktion – ein Festival-Varieté mit artistischen, akrobatischen, poetischen und clownesken Elementen, zusammengestellt und dargeboten von Künstlern aus Lateinamerika. Moderator des Abends ist Rainer von Vielen, der seine Affinität zu Theater und Schauspiel in gemeinsamen Produktionen mit Bühnen in Hannover, Basel und dieses Frühjahr mit dem Stadttheater in Kempten längst unter Beweis gestellt hat. Abschluss des Dienstagabends ist ein Salsa-Live-Konzert mit der Band „Son Con Ron“.

Mehrere Spielzeiten ausverkauft

Am Mittwoch, 1. August, ist ab 20 Uhr die „Junk-Oper Struwwelpeter“ zu sehen, die am Theater Lüneburg über mehrere Spielzeiten für ein ausverkauftes Haus gesorgt hat. Im Mittelpunkt der morbid-schrillen Neufassung des literarischen Klassikers auf der Festivalbühne stehen die wunderbar schrägen Songs der englischen Band „Tiger Lillies“, heißt es in der Presseankündigung.

SZ präsentiert Rainer von Vielen

Ab 22 Uhr dürfte Rainer von Vielen samt Band und deren „Bastard-Pop“ unter Beweis stellen, wie schnell sich ein Allgäuer Multi-Musiker aus Sulzberg bei Kempten von Moderations-Jobs erholt. Das Konzert mit Rainer von Vielen wird präsentiert von der „Schwäbischen Zeitung“.

Sommerferien-Kinder ab fünf Jahren – und selbstredend deren Eltern –, die daheim in Isny geblieben sind oder ihren Urlaub in der Stadt verbringen, sollten sich den Donnerstagnachmittag, 2. August, vormerken: Ab 14 Uhr erzählen „Emillio & Ellie“ im Zirkuszelt mit einem wunderbaren, musikalischen Tanztheater von der Magie der Freundschaft.

Eigensinnige Brüder aus Chicago

Anschließend lockt bei schönem Wetter ein Sprung in den Baggersee, bevor Veranstalter-Verein und Publikum ab 20.30 Uhr einen Höhepunkt des diesjährigen Programms erwarten: Das „Hypnotic Brass Ensemble“, sieben Brüder aus Chicago mit einem einzigartigen Sound zwischen Jazz, Funk und Hip-Hop. Wer 2017 die Europa-Premiere des Trios „Too Many Zooz“ beim Isnyer Theaterfestival erlebt hat, ist 2018 eingeladen, das Presseurteil von überm Atlantik zu überprüfen, wonach die „eigensinnigste Bläser-Combo der USA“ zu hören sein wird.

Ein musikalisch spannender Abend verspricht auch der Freitag, 3. August zu werden mit „Blues-Wunderkind“ Jesper Munk, der sein neues Album auf der Isnyer Festivalbühne präsentiert, die er sich außerdem teilt mit „The Whiskey Foundation“. Beginn ist um 20 Uhr. Mit dem „Feinsten aus Absurdistan“ beschließen schließlich „Ulan & Bator“, das Duo mit den Strickmützen, am Samstag, 4. August, das Theaterfestival.

Fahrrad, Bus, Auto und Camping in Burkwang

Beste Anreisemöglichkeiten sind Fahrrad oder Bus: Der Stadtbus Linie 74 hält werktags direkt am Festivalgelände, Haltestelle „Isny Burkwang“. Eine weitere Möglichkeit ist der Bus 50 in Richtung Kempten bis zur Haltestelle „Isny Abzweig Kleinholzleute“. Zu Fuß sind es maximal zehn Minuten zum Gelände. Die Fahrplanauskunft (www.bodo.de) hilft bei der Planung mit Ziel „Isny Burkwang“ (Eintrag mit dem Haus, nicht jener mit der Haltestelle).

Anreisende mit dem Auto folgen von der Isnyer Ostumgehung L 318 ab der Abzweigung nach Kleinhaslach den Wegweisern am Straßenrand. Bei Burkwang gibt es Parkmöglichkeiten, zu Fuß sind es zum Gelände noch 300 Meter. Die Zufahrt von der B 12 ist ab etwa einer Stunde vor Beginn der Abendveranstaltung bis zu deren Ende gesperrt – also meist weit nach Mitternacht. Bereits am gestrigen Donnerstag hatten zahlreiche Camper ihre Zelte in Burkwang aufgeschlagen oder Caravans und Wohnmobile in Stellung gebracht. Ob noch Parzellen frei sind, ist zu erfragen übers Festival-Telefon unter 07562 / 974603 – wo es auch allgemeine Infos gibt – oder per E-Mail an: