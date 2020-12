3400 Kleiderpakete für Rumänien geschnürt

Die Isnyer Kolpingsfamilie hat dieses Jahr ein Rekordergebnis an Spenden für die Bedürftigen in Rumänien erhalten. Siebenmal war 2020 ein Lastwagen der Osteuropahilfe „Triumph des Herzens“ aus Rumänien in Isny, um auf dem Hof der Familie Halder in Gründels die Spenden abzuholen, wie die Organisatoren mitteilen. Sie umfasste Kleidung, Wäschespenden sowie Hilfsmittel wie Rollators und andere Gegenstände.

Die Spenden seien aus einem weiten Umkreis von Isny zum Zwischenlager auf den Hof Halder gekommen. Dort wurde vieles in Karton neu verpackt, um es stapeln zu können. Die Spenden gingen an verschiedene Orte in Rumänien. Empfänger sind katholische und orthodoxe Kirchen sowie Caritas-Malteser und Rotes Kreuz.

Nachdem die Kleidung vor Ort nach Größe und Geschlecht sortiert wurde, gehen sie in die Ausgabestellen in der weiteren Region. Familienbetreuer besuchen die Familien regelmäßig und schreiben den Bedarf auf. Die Bedürftigen können die Spenden in den Ausgabestellen gratis abholen. Es darf nichts verkauft werden.

In Rumänien machen die Gruppen und Kirchen umfangreiche Sozialarbeit bei den Bedürftigen und organisieren Mutter-Kind-Projekte, wie die Kolpingsfamilie weiter mitteilt. Die Not vor Ort sei sehr groß. Es werde berichtet, dass die Hungersnot zurzeit fast größer sei als die Corona-Pandemie. Daher freuen sich die Gruppen auch um finanzielle Unterstützung.

Die Kolpingsfamilie bedankt sich im Namen der Empfänger für die vielen und schönen Spenden, auch für die Spenden zur Finanzierung der Transportkosten. Ein Dank der Organisatoren ergeht auch an die Kleiderstüble in Isny und Bad Wurzach, von wo größer Mengen an Spenden kommen. Großer Dank gebührt nicht zuletzt auch den freiwilligen Helfern beim Packen und Verladen der Spenden sowie der Isnyer Firma Drive in für die gespendeten Kartons zum Verpacken.

Weitere Informationen rund um die Hilfsorganisation stehen im Internet unter www.osteuropahilfe.ch