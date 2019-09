33 Kinder präsentieren in Isny den „Traumzauberbaum“

Was tun in der letzten Sommer-Ferienwoche? Zuhause herumsitzen bis die Schule endlich wieder beginnt? Die Kantorin der Nikolaikirche hat öffentlich Kinder zum Einüben und dann auch Präsentieren eines Kindermusicals eingeladen. Der „Traumzauberbaum“ sollte es sein, dessen Lieder und Spielszenen von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr gelernt wurden.

„Wir wollten mit rund 30 Kindern arbeiten. Vielen mussten wir absagen. Bei 33 sind wir dann geblieben, gerade recht um die Rasselbande im Griff zu haben“, meint Christina Dürr. Ohne die Mitstreiterinnen Gabriele Sziede (Gitarre und Cajon), Rhea Dörflinger (Piano), (Ulrike Mitt und Jutta Müller (verantwortlich für die Spielszenen) wärs freilich nicht gegangen, sagt sie.

Am späten Freitagnachmittag war die Aufführung im rammelvollen großen Saal des Paul Fagius Hauses in Isny. Das Bühnenbild bestand aus dem Zaubertraumbaum mit vielen bunten Blättern und einem blauen Stoffband, das sich als Lebensader für die Bäume über die Bühne am Kinderchor vorbeischlängelte. Neben dem Zauberbaum warendie Klamotten der Waldgeister und des Wolkengeistes, in die die bösen und guten Geister zwischendurch schnell hineinschlüpften, um ihren bösen oder guten Schabernack zu treiben.

Zur Handlung: Irgendwo hinter der Stadt steht im Wald der Traumzauberbaum, an dem Blätter in vielen Farben wachsen. In jedem Blatt ist ein Traum versteckt. Dort wohnen auch zwei Waldgeister, die mit ihrer silbernen Stimmgabel die Traumblätter zum Klingen bringen, damit sie zu den Kindern fliegen. Die bösen Waldgeister mögen den Regen nicht, reißen die Blätter mit den Regenträumen vom Baum... Der Wolkengeist ist deswegen sauer, sammelt seine Regenwolken ein. Es regnet nicht mehr. Das Bächlein vertrocknet. Der Zauberbaum kommt in Gefahr zu sterben. Der Wald geht zugrunde. Böse Alpträume beherrschen die Welt.

Christina Dürr kommentiert die Szene am Ende so: „Wir haben diese schöne Märchengeschichte mit den Kindern nicht problematisiert.“ Wer aber den Duktus der Geschichte kritische verfolgt hat, der konnte in ihr leicht die „Alpträume“ der Klimaveränderung heraushören. Wenn doch durch die Treibhausgase das Klima sich verändert, unübersehbar Wälder sterben und Bächlein in den Sommermonaten austrocknen. Doch im Märchen hat alles ein gutes Ende. Der Waldgeist kann den Regengeist noch einmal besänftigen. Regenwolken kehren zurück. Das Bächlein bekommt wieder Wasser damit am Traumzauberbaum die Blätter wieder wachsen. Viele passende Lieder durchflochten die Zauberei im Wald, mal in waschechtem Rock'n Roll, mal Walzer, mal mit poetisch, einfühlsamen Melodien. Mit nicht enden wollendem Applaus wurden die Kinder und die Leiterinnen belohnt.