„3-Königs-Tag“ bei der Schützengilde Isny

Über die seltene Konstellation gleich drei Kreisschützenkönige zu stellen darf sich die Schützengilde Isny 1478 freuen. So erreichten Edgar Steurer in der Disziplin Luftgewehr-Auflage, Herbert Heumos mit der Luftpistole, und Roland Just mit dem Luftgewehr in ihren jeweiligen Disziplinen in der Königswertung den ersten Platz und wurden Schützenkönige des Schützenkreises Wangen.

Obendrein errang die Mannschaft der Gildeschützen (Roland Just, Freya Felle, Kathrin König, Herbert Heumos, Daniel Kling und Michael Kurringer) mit ihren besten Treffern unter allen Teams den vordersten Platz und gewann somit die vom Schützenverein KKSV Karsee gestiftete Kreisehrenscheibe. Diese schöne Scheibe mit dem Ortschaftsbild von Karsee und Wilhelm Tell als Motiv wird im Schützenhaus am Rain ihren Platz finden und stets an den außerordentlichen Erfolg beim Kreisschützentreffen 2022 erinnern.