27-Jähriger wird bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 21.15 Uhr an der Kreuzung Lindauer Straße/Maierhöfener Straße in Isny ereignet hat, ist ein 27-Jähriger leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, prallte ein Audi, der auf der Lindauer Straße stadteinwärts fuhr, im Kreuzungsbereich auf einen aus der Maierhöfener Straße heranfahrenden VW-Golf. Der 27-jährige Fahrer des Golfs erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro.

Weil die Unfallursache nicht eindeutig geklärt ist und beide Fahrer angeben, dass die jeweilige Ampel an der Kreuzung grün angezeigt habe, werden Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840 in Verbindung zu setzen.