27-Jähriger schmiert Hakenkreuz an Asylbewerberwohnung

„Anti Antifa, NSDAP und SS“ hat ein 27-Jähriger aus Isny am Mittwoch vergangener Woche gegen 2.30 Uhr an die städtische Notunterkunft in der Lohbauerstraße geschmiert, berichtet die Polizei.

Neben den Schriftzügen malte der Tatverdächtige auch ein etwa 50 Mal 50 Zentimeter großes Hakenkreuz an die Wohnung, in der ein Asylbewerber untergebracht ist. Zudem entleerte der 27-Jährige einen Mülleimer und warf Unrat durch das Fenster in den Wohnraum.

Wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung muss er sich nun verantworten.