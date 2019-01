25 000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein Schaden in Höhe von rund 25 000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 16 Uhr auf der K 8016 ereignet hat. Ein 51-jähriger Daimler-Benz-Fahrer war auf der Kreisstraße von Schweinebach kommend in Richtung Ried unterwegs. In einem Waldgebiet verlor der 51-Jährige laut Polizeiangaben vermutlich aufgrund Eisglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem 56-jährigen Ford-Fahrer. Der Daimler-Benz war nicht mehr fahrbereit und musste er abgeschleppt werden.