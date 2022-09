25-Jährige aus Isny greift Polizisten an

Eine 25-Jährige ist am Mittwochabend an der Isnyer Felderhalde mit ihrem Lebensgefährten in Streit geraten. Die Frau biss nach Angaben der Polizei ihren Partner mehrfach. Zeugen hatten den Streit bemerkt und verständigten die Polizei, die das Paar trennte.

Sowohl die Frau als auch ihr 36 Jahre alter Lebensgefährte verhielten sich gegenüber den Polizisten aggressiv und unkooperativ. Die 25-Jährige habe die Einsatzkräfte beleidigt und eine Beamtin tätlich angegriffen, sodass sie in Gewahrsam genommen wurde.

Kosten für den Arrest

Die Frau musste nach richterlicher Anordnung bis zum nächsten Morgen in einer Arrestzelle verbringen. Neben den Kosten für den Gewahrsam kommen auf sie nun Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs, Beleidigung und Körperverletzung zu.