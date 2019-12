199 Überraschungen für treue Isnyer Kunden

Drei Wochen lang ist die Treuepass-Aktion in Isny gelaufen. Zum fünften Mal hieß es im Advent „Wer weiter denkt, kauft näher ein“, teilt Isny Marketing mit. Am 19. Dezember wurden die Gewinner gelost, die sich über eine Weihnachtsüberraschung freuen dürfen.

199 Preise (2018: 153 Preise) im Gesamtwert von mehr als 6500 Euro wurden von den 64 teilnehmenden Isnyer Geschäften gesponsert. In der Lostrommel landeten am Ende der Aktion insgesamt 1299 Treuepässe. Das seien 17 Prozent mehr als im Jahr 2018, heißt es. Gut drei Viertel der Teilnahmescheine kämen von Kunden aus Isny und den Ortschaften, ein Viertel von andernorts. Die meisten davon aus den bayrischen und württembergischen Nachbargemeinden, einige aus München und der Schweiz.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass so viele Leute mitgemacht haben“, sagt Katrin Mechler, Leiterin des Büros für Stadtmarketing. „Die Menge der Teilnahmescheine zeigt, dass die Treuepass-Aktion den Menschen Spaß macht und sie gern in Isny kaufen. Wenn ihnen dadurch noch einmal mehr bewusst wird, was sie an ihrer Stadt haben, wirkt das sicher nach.“ Denn am Ende ginge es um die Wertschätzung des lokalen Einzelhandels und der Gastronomie. Das sei das eigentliche Ziel der Aktion.

Zu gewinnen gab es Sachpreise sowie Einkaufs- und Verzehrgutscheine. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und können mit dem Schreiben innerhalb von vier Monaten ihren Preis sofort abholen oder erhalten einen Gutschein im jeweiligen Geschäft. Die ersten drei Gewinner: Anja Dörflinger aus Isny gewinnt einen LED-Flachbildfernseher von Euronics Durach (1. Preis), Simone Philipp aus Weitnau gewinnt ein Schulranzen-Set von MACK Raumausstattung (2. Preis) und Theresia Rist aus Isny gewinnt einen Silberring mit Edelstein von der Werkstatt für Schmuck (3. Preis).