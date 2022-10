19-Jähriger am Isnyer Busbahnhof überfallen

Wegen eines Raubüberfalls auf einen 19-Jährigen sitzt ein 21-jähriger Tatverdächtiger derzeit in Haft. Der Überfall ereignete sich bereits vergangene Woche im Bereich des Isnyer Busbahnhofs, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichten.

Die Ermittlungen bei diesem Raubdeliktes haben Beamte des Kriminalkommissariats Ravensburg gegen den Tatverdächtigen eingeleitet, nachdem dieser bereits am Dienstag vergangener Woche einen 19-Jährigen ausgeraubt hat. Wie bei der Polizei erst später angezeigt wurde, ging der Tatverdächtige gegen 18.30 Uhr im Bereich des Busbahnhofs auf sein 19-jähriges Opfer zu und zog es an der Kapuze durch das Stadttor.

Smartphone entrissen

Dort entriss er laut Polizeibericht dem 19-Jährigen in der Straße "Untere Stadtmauer" dessen Smartphone, tastete dessen Taschen nach weiteren Wertgegenständen ab und entwendete daraus Kopfhörer. Bevor er von seinem Opfer abließ, trat der 21-Jährige dem 19-Jährigen in den Bauch.

Weil der Tatverdächtige dem jungen Mann gedroht hatte, schaltete dieser erst später die Polizei ein. Die Ermittler durchsuchten daraufhin auf richterliche Anordnung die Wohnung des Tatverdächtigen und fanden einen Teil des Raubguts.

Verdächtiger in Haft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der 21-Jährige am Dienstag dieser Woche einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Wie Oberstaatsanwältin Christine Weiss auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet, wurde der tatverdächtige bereits in der Vergangenheit auffällig. Unter anderem wegen Delikten im Bereich Hausfriedensbruch und Betäubungsmittel.

Späte Anzeige aus Angst

Dass sich das Opfer bei einem Raubdelikt aus Angst er später bei der Polizei meldet, sei eher ungewöhnlich, so Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Pressesprecherin des Ravensburger Präsidiums. Generell, so die Sprecherin, kommen solche Delikte hier aber auch nicht so oft vor.

Etwa im Fall von Bedrohungen oder Körperverletzungen komme es aber durchaus vor, dass das Opfer durch den Täter so eingeschüchtert wird, dass es erst viel später bei der Polizei Anzeige erstattet. Teils könnten zwischen Tat und Anzeige auch Monate liegen.